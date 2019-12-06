Политика

Sibnet НовостиSibnet НовостиПутин встретится с Зеленским в Париже

Президент России Владимир Путин планирует провести в Париже отдельные встречи с лидерами стран «нормандской четверки», в том числе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Что касается настроя - настрой серьезный. Ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:48
с чего всё началось

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