Кремль ожидает, что саммит "нормандской четверки", который пройдет в Париже 9 декабря, будет способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и подтвердит безальтернативность "Минска-2". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Что касается настроя - настрой серьезный. Ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей.

Президент России Владимир Путин планирует провести в Париже отдельные встречи с лидерами стран «нормандской четверки», в том числе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин встретится с Зеленским в Париже

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