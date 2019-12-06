Политика
Sibnet НовостиПутин встретится с Зеленским в Париже
Президент России Владимир Путин планирует провести в Париже отдельные встречи с лидерами стран «нормандской четверки», в том числе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Что касается настроя - настрой серьезный. Ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:48
с чего всё началось
Кремль ожидает, что саммит "нормандской четверки", который пройдет в Париже 9 декабря, будет способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и подтвердит безальтернативность "Минска-2". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС05:22
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