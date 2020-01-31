В Кремле считают, что ситуация с новым коронавирусом вызывает серьезную озабоченность, угроза сохраняется, и это повод для специальных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

с чего всё началось

В Кремле признали, что угроза завоза коронавируса в Россию существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс". По его словам, проблема коронавируса является серьезной, так как она признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией.

В Кремле рассказали об угрозе завоза коронавируса в Россию

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