Политика

РЕН ТВРЕН ТВВ Кремле рассказали об угрозе завоза коронавируса в Россию

В Кремле признали, что угроза завоза коронавируса в Россию существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс". По его словам, проблема коронавируса является серьезной, так как она признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией.
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В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Кремле считают, что ситуация с новым коронавирусом вызывает серьезную озабоченность, угроза сохраняется, и это повод для специальных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Московский Комсомолец05:03

В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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