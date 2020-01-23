Политика

Вести.RuВести.RuПесков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме. В Кремле пояснили, что Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, сообщает ТАСС.
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Песков: встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме 23 января не было

Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС11:26

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