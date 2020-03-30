В Кремле разъяснили, при каких условиях с доходов по вкладу будет взиматься НДФЛ в 13% - в случае превышения размером этого вклада 1 миллиона рублей.

В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

Экономика ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

Общество Вильфанд оценил влияние климата на распространение коронавируса Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не верит в прямую зависимость распространения коронавируса от погоды.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть 30 марта, в понедельник, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Здоровье Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.

Экономика В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.

Происшествия В Москве за сутки умерли двое больных коронавирусом Всего состоят на лечении в Коммунарке 348 человек. Из них у 78 подтвержден COVID-19, еще у 115 пациентов подозревают коронавирус.

Здоровье Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.

Футбол Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш нарушил карантин и попал в ДТП Полузащитник английского клуба «Астон Вилла» Джек Грилиш на своей странице в Twitter выкладывает видео с призывом соблюдать карантин, после чего едет к бывшему партнеру по команде и разбивает свой автомобиль.

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.

Здоровье ВОЗ высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в Белоруссии Высокую оценку действию белорусских властей по борьбе с коронавирусом внутри страны дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 29 марта в эфире белорусского телеканала ОНТ.