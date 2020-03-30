Экономика
РИА НовостиВ Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%
В Кремле разъяснили, при каких условиях с доходов по вкладу будет взиматься НДФЛ в 13% - в случае превышения размером этого вклада 1 миллиона рублей.
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Общество
МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице
Общество
Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Экономика
ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса
Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 13 человек
В Бурятии зарегистрировано 13 человек, заражённых новой коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Перечислены граждане, которые уязвимы перед коронавирусом
Отмечается, что тяжелое аллергическое воспаление дыхательных путей повышает уязвимость перед возбудителями вирусной инфекции.
Общество
Вильфанд оценил влияние климата на распространение коронавируса
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не верит в прямую зависимость распространения коронавируса от погоды.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть 30 марта, в понедельник, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Здоровье
Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам
Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Происшествия
В Москве за сутки умерли двое больных коронавирусом
Всего состоят на лечении в Коммунарке 348 человек. Из них у 78 подтвержден COVID-19, еще у 115 пациентов подозревают коронавирус.
Происшествия
Мнимый член «Отдела по борьбе с коронавирусом» ответит перед законом
В Москве привлекли к ответственности водителя, который ездил по городу на легковушке с надписью "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
Здоровье
Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует вторую беременность
Меган Маркл планирует вторую беременность Меган Маркл собирается вновь стать мамой.
Футбол
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш нарушил карантин и попал в ДТП
Полузащитник английского клуба «Астон Вилла» Джек Грилиш на своей странице в Twitter выкладывает видео с призывом соблюдать карантин, после чего едет к бывшему партнеру по команде и разбивает свой автомобиль.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Культура
«Бандерштат»: Украина готовит фашистский шабаш для зомбирования молодёжи
Всего 37 проектов из 100, львиная доля которых касается прославления УПА*, имён Мазепы, Петлюры, Бандеры и Шухевича.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Здоровье
ВОЗ высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в Белоруссии
Высокую оценку действию белорусских властей по борьбе с коронавирусом внутри страны дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 29 марта в эфире белорусского телеканала ОНТ.
Политика
В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу
Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество