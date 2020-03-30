В Кремле разъяснили, при каких условиях с доходов по вкладу будет взиматься НДФЛ 13%: в случае превышения размера этого вклада одного миллиона рублей.

с чего всё началось

"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

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