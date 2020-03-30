Экономика
РИА НовостиВ Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%
"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
В Кремле разъяснили, при каких условиях с доходов по вкладу будет взиматься НДФЛ 13%: в случае превышения размера этого вклада одного миллиона рублей.РИА Новостивчера в 20:12
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Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Политика
Госдума может принять проект расширения полномочий правительства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
Общество
В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом
В России зарегистрировано 1534 случая инфицирования коронавирусом, 25% - контактные по семье, транспорту и работе, география расширяется, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Кино
В Сети появились первые изображения Карнажа из «Венома 2»
В Сети появились изображения актёра Вуди Харрелльсона со съёмок продолжения фильма «Веном» вселенной Marvel.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Происшествия
В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек
Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
Общество
Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки в России: 302 случая в 35 регионах страны, оповещает оперативный штаб.
Армия и оружие
В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ
Россия доказала возможность своих подлодок запускать крылатые ракеты "Калибр" даже в том случае, если их застали врасплох, пишут американские СМИ.
Общество
Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.
Общество
Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию
Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Наука
Избыток соли в пище ослабляет иммунитет
Немцы в два раза превышают советы ВОЗ по ежедневному приему соли – пять граммов в сутки, из-за чего у многих граждан повышается кровяное давление.
Здоровье
Коронавирусная инфекция попала на Сахалин с московским рейсом
Уже проверили около 200 человек с московского рейса, с которым 19 марта на остров попала коронавирусная инфекция.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции
По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Происшествия
Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Общество
Штаб: Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет
В столице подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство новых заболевших - молодые люди от 18 до 40 лет.
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Инфекция особо угрожает пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Сроки сдачи отчетности перенесут на три месяца из-за коронавируса. Что еще предлагает ФНС
Обращаем внимание на то, что отсрочка по срокам уплаты налогов и взносов будет касаться только тех организаций и ИП, которые ведут деятельность, попадающую в перечень правительства и числятся в реестре МСП.
Общество
В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками
В оборот поступает около 30 миллионов масок. В Минздраве России рассказали, какая ситуация на рынке с медицинскими масками.
Биатлон
У российской биатлонистки Халиуллиной нашли коронавирус
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.