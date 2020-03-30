Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

В Кремле разъяснили, при каких условиях с доходов по вкладу будет взиматься НДФЛ 13%: в случае превышения размера этого вклада одного миллиона рублей.
РИА Новостивчера в 20:12

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В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам для «миллионеров»

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Песков назвал условие применения нового налога на вклады

Вечерняя Москвавчера в 23:15

Песков объяснил, в каких случаях будут взимать НДФЛ с дохода по вкладу

ИА Красная Весна03:00

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Кремль объяснил условия взимания 13% с дохода по вкладу

iReactor04:27

Условие взимания 13% с дохода по вкладу назвали в Кремле

News.ruвчера в 21:23

В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

РИА Новостивчера в 20:12
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Общество

Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
РИА Новости 09:02
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Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
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Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Общество

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей

За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.
ТВ Центр 07:08
Общество

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort прибыл в гавань Нью-Йорка

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, способный принять до тысячи пациентов, прибыл в понедельник утром в гавань Нью-Йорка.
ТАСС 11:20
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС вчера в 13:43
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

РИА Новости 11:52
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Вести Подмосковья 11:43
Общество

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Российская газета 07:39
Авто

Обнародована стоимость Lada XRAY Cross Instinct

Тольятти, Самарская область, 30 марта 2020, 10:01 — REGNUM Названа стоимость обновлённой версии Lada XRAY Cross под именем «Instinct».
REGNUM 03:01
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Общество

Власти Курской области ввели режим самоизоляции в регионе

Всеобщий режим самоизоляции для населения ввели в Курской области, которая остается в настоящее время единственным регионом Центрального федерального округа без выявленных случаев заражения коронавирусом, до 12 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 12:20
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Тренер «КАМАЗа» Бояринцев готовится сдать экзамены на лицензию Pro

Наставник челнинской команды намерен подготовиться к сдаче экзаменов на тренерскую лицензию Pro.
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Божена Рынска показала фото дочери от Малашенко

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска впервые показала свою новорожденную дочь - появившуюся на свет спустя год после преждевременной смерти отца.
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Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:10
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
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Политика

Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине.
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Бывшая молодая жена Ивана Краско умоляет его вернуться

Несмотря на громкий развод, супруги Краско и Шевель состояли в браке 3 года.
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Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области

Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
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Общество

Больше 300 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в России

За прошедшие сутки в России выявлено 302 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Петрозаводск говорит 06:18
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
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Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
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Наука

Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств

Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
Shraibikus News 10:19
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Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

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Режим полной самоизоляции вводят еще несколько российских регионов

Ранее вслед за Москвой режим полной изоляции ввели в Рязанской и Вологодской областях.
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В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции

Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
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Как работают Яндекс.Новости?
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