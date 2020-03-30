Экономика

ГородовойГородовойВ Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать налог

Доход от курсовой разницы не подлежит налогообложению. Ранее президент Путин постановил собирать налог с граждан, чьи вклады или облигации превышают миллион рублей. Он заверил, что эта мера коснется лишь одного процента граждан.
Читать в источнике
Комментировать88
с чего всё началось

В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

В Кремле разъяснили, при каких условиях с доходов по вкладу будет взиматься НДФЛ 13%: в случае превышения размера этого вклада одного миллиона рублей.
РИА Новостивчера в 20:12

Подробнее о событии

Песков объяснил условия налогообложения для вкладчиков

Народные новости02:04

Кремль объяснил условия взимания 13% с дохода по вкладу

iReactor04:27

Песков объяснил, в каких случаях будут взимать НДФЛ с дохода по вкладу

ИА Красная Весна03:00

В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам для «миллионеров»

Национальная служба новостей05:36

Песков назвал условие применения нового налога на вклады

Вечерняя Москвавчера в 23:15

Условие взимания 13% с дохода по вкладу назвали в Кремле

News.ruвчера в 21:23

В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

РИА Новостивчера в 20:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Общество

Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Газета.Ru 07:08
Энергетика

Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года

Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 23 долларов за баррель.
РИА Новости 09:11
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
RT на русском 02:34
Общество

Парки, магазины строительной и бытовой техники закроют на Кубани

Регион online 08:49
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Здоровье

В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

"По состоянию на 12:00 (мск) на территории Ивановской области официально зарегистрированы 7 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, граждане госпитализированы в отдельные боксы, самочувствие нормальное", - говорится в сообщении.
РИА Новости 28 марта в 06:48
Экономика

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты

Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
BFM.ru 09:19
Общество

В России ужесточили наказание за нарушение карантина и самоизоляции

Если же нарушение карантина привело к причинению вреда здоровью человека или к смерти, но не содержит признаков преступления, размер штрафа для граждан составит до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до одного миллиона рублей.
Tverigrad.ru 08:07
Происшествия

СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве

Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:25
Политика

Путин призвал пожилых россиян оставаться дома

Президент РФ Владимир Путин попросил пожилых людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и здоровье.
РИА Новости 09:32
Политика

Путин назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом

ПУТИН: ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС - МАКСИМАЛЬНО ЛОКАЛИЗОВАТЬ ИСТОЧНИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА РИА НОВОСТИ
РИА Новости 09:18
Общество

Роспотребнадзор посоветовал родителям не пускать детей гулять во дворе

Рекомендуется максимально ограничить контакты ребенка с другими людьми, отмечается на сайте ведомства.
Mockva.ru 27 марта в 22:38
Политика

На Украине уволили главу Минздрава

Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 07:27
Политика

Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID

Президент России Владимир Путин на совещании попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:13
Экономика

В России нашли новый источник денег для бюджета

В числе прочих комитет по бюджету и налогам нашел возможность разрешить продавать больше, чем предусматривалось на текущий год, драгоценных металлов и камней из Госфонда.
Lenta.ru 09:26
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Политика

Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции

Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.
REGNUM 07:49
Шоу-бизнес

Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк»

На прошлой церемонии роз кубинка решила уйти с проекта и не приняла цветок от Криворотова, чем вызвала раздражение холостяка.
StarHit.ru вчера в 16:30
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости вчера в 14:46
Общество

СКР ввел ограничения на присутствие сотрудников на рабочих местах

Следственный комитет России ввел ограничения на посещение сотрудниками рабочих мест в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
Газета.Ru 08:10
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Политика

Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом

В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, заявил президент России Владимир Путин, говоря об успехах борьбы с заболеванием.
Lenta.ru 09:13
Игры

Разработчики Mafia III ищут сотрудника для новой игры

После анонса, команда начала активно покидать студию, но позже расширилась и открыла новое подразделение в которое ищут около 40 сотрудников.
The GEEK 08:54
Технологии

Microsoft временно запретила менять изображения в профилях Xbox Live

Microsoft сообщила, что из-за пандемии коронавируса и перехода многих людей на удалённую работу, был зафиксирован 775-процентный рост нагрузки на облачные сервисы корпорации.
Игромания.ру вчера в 14:56
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

В Санкт-Петербурге умер пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
Газета.Ru 07:19
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное