Экономика
ГородовойВ Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать налог
Доход от курсовой разницы не подлежит налогообложению. Ранее президент Путин постановил собирать налог с граждан, чьи вклады или облигации превышают миллион рублей. Он заверил, что эта мера коснется лишь одного процента граждан.
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с чего всё началось
В Кремле разъяснили, при каких условиях с доходов по вкладу будет взиматься НДФЛ 13%: в случае превышения размера этого вклада одного миллиона рублей.РИА Новостивчера в 20:12
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