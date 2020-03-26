Коронавирус
РИА НовостиВ Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам
Президент РФ Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, он не обозначил конкретных сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить3,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Общество
Как оплатят нерабочую неделю в марте
В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Культура
Что представляет собой сериал «Последний министр»
Общество
В России за сутки коронавирусом заболели еще 182 человека
В России зафиксировано 182 новых случая заболевания коронавирусом в 18 регионах страны, сообщает 26 марта оперативный штаб.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса.
Экономика
Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
Политика
Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса
Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Гаджеты
Множество функций Samsung Galaxy S20 стали доступны на Galaxy S10
Пользователи Samsung Galaxy S10 в Германии начали получать обновление до One UI 2.1, которое включает в себя многие функции, ранее доступные только на Galaxy S20.
Общество
Биолог рассказала, в каком случае пандемия коронавируса пойдет на спад
Эпидемия после достижения пика по числу зараженных выходит на так называемое плато примерно на 10 дней, далее идет спад эпидемии при условии соблюдения карантина, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова.
Общество
Правительство попросило полномочий на введение режима ЧС
Напомним, что сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, что «эвентуальные рассуждения» о введении в стране режима ЧС неуместны.
Общество
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Общество
Правительство РФ представило перечень тех, кто не подпадает под «нерабочий режим»
Правительство РФ составило перечень категорий работников и организаций, на которых не будет распространяться режим нерабочей недели с 30 марта о 3 апреля.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
Общество
Ученые ожидают вторую волну коронавируса летом 2020 года
Ученые прогнозируют, что летом может начаться вторая волна коронавируса.
Происшествия
ГИБДД проведет очередную облаву на водителей
ГИБДД организуют очередные профилактические мероприятия, направленные на пресечение управления автомобиля в нетрезвом виде.
Единоборства
Отец Хабиба исключил проведение боя с Фергюсоном в США
Отец российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не допускает варианта проведения боя против американца Тони Фергюсона на территории США, сообщает «РБК-Спoрт».
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Общество
МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов
Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Армия и оружие
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо
По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей
Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
Гаджеты
Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro
В Huawei P40 Pro и P40 Pro+ установлен 6,58-дюймовый экран с разрешением 2340х1080 пикселей.