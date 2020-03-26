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Lenta.ruLenta.ruВ Кремле разъяснили новый налог на вклады

Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. Им будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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Песков объяснил идею о налоге в 13% с доходов по вкладам

Газета.Ru07:34

В Кремле отказались считать новые налоги на вклады признанием нехватки средств у властей

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Кремль: налог 13% будут брать с доходов по каждому вкладу от 1 млн рублей

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Песков: меры по налогу на выводимые средства из России и проценты по вкладам бессрочные

ТАСС06:07

В Кремле разъяснили схему взимания налога с доходов по вкладам

RT на русском06:32

Кремль не назвал временным налог на процентный доход по вкладам

РБК05:46

В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам

РИА Новости06:08
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Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
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Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
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Князь Монако рассказал о своих нетипичных симптомах коронавируса

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Президент России Владимир Путин завершил разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки» по видеосвязи.
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Экс-главу украинского МИД задержали по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве.
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Под Липецком два человека пострадали при пожаре в ОЭЗ «Данков»

Два человека пострадали при пожаре в производственной зоне в городе Данков Липецкой области, где на площади порядка 1 тысячи квадратных метров горят поддоны, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:17
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В Петербурге закроют все, кроме продуктовых магазинов и аптек

Продолжат работать только автозаправки, продуктовые магазины, аптеки и магазины непродовольственных товаров первой необходимости.
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Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

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В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора.
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«Нефть по 20 долларов»: СМИ предрекли новую эпоху в экономике

Разразившаяся между Москвой, Эр-Риядом и Вашингтоном ценовая война грозит наступлением эпохи нефти по 20 долларов за баррель, пишет японская газета "Нихон кэйдзай".
РИА Новости 08:22
Здоровье

В Крыму с пневмонией госпитализировано более тысячи человек

На сегодняшний день в больницах Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более одной тысячи пациентов – с диагнозом "пневмония".
РИА Новости Крым 04:03
Экономика

Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Московская газета вчера в 11:43
Общество

В Свердловской области на карантин закроют магазины, кафе и кинотеатры

В целях обеспечения дополнительных мер профилактики распространения COVID-19 в Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 26 марта, внёс изменения в соответствующий указ.
Уральский меридиан 09:19
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Платежные сервисы попросили ЦБ разрешить открывать счета по видеосвязи

После прохождения видеоидентификации клиенты смогут открыть финансовые продукты с пониженным уровнем риска: банковские счета и карты к ним, а также персонифицированные электронные кошельки.
РБК 06:09
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Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
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РИА Новости 08:42
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Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
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В России зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом

Отмечается, что больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 136.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
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La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
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Мэр Сочи попросил туристов не приезжать на курорт

Мэр города Сочи Алексей Копайгородский попросил россиян перенести поездки и отказаться от посещения курорта хотя бы на следующей недели, которую недавно объявили выходной.
АБН 04:17
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
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У троих жителей Ярославской области подозревают коронавирус

На 26 марта коронавирусная инфекция подтверждена только у одного пациента, у троих «сомнительный анализ».
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Украинские мигранты поставили под угрозу экономику Польши

Экономика Польши оказалась под угрозой из-за украинских мигрантов, которые покидают страну на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 08:46
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Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом

Китайские медики обнаружили связь между гипертонией и коронавирусом.
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«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
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