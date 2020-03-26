Коронавирус
РИА НовостиВ Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам
Президент РФ Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, он не обозначил конкретных сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Экономика
Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам
С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Общество
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Семь человек погибли, ещё один пострадал.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Общество
Правительство подготовило проект закона о праве ввести режим ЧС
На сегодняшний день Россия не вводит режим ЧС из-за распространения COVID-19. Это не делается потому, что эпидемия в стране не наблюдается.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса.
Авто
Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Политика
Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
Футбол
Романцев рассказал о нервной реакции на коронавирус
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев признался, что ему надоело частое упоминание в СМИ слова «коронавирус».
Экономика
Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море
Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Политика
Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса
Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
Общество
Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о нефтяном бизнесе Аллы Пугачевой
Андрей Александрович уверяет, что у Аллы Пугачевой собственная нефтяная скважина, доходы с которой идут в семью певицы.
Футбол
Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду
Общество
Как оплатят нерабочую неделю в марте
В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Политика
США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»
Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Здоровье
Новых случаев заболеваний коронавирусом в Приморье не выявлено
К настоящему времени в Приморье на коронавирус обследовано более 5,5 тысячи человек, под медицинским наблюдением находятся 1925 человек.
Экономика
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Происшествия
В Кузбассе выявили третий случай заболевания коронавирусом
На территории Кемеровской области выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
В администрации Новокузнецка прошли обыски
Связаны они с деятельностью заместителя главы по социальным вопросам Григория Вержицкого.
Хоккей
«Сибирь» прокомментировала досрочное завершение сезона в КХЛ
Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" прокомментировал досрочное завершение сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает Twitter команды.
Экономика
Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу
Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.