Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам

Президент РФ Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, он не обозначил конкретных сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

Газета.Ru09:50

В Кремле рассказали о сроках налоговых мер по процентам на вклады

Российская газета06:57

Кремль не назвал временным налог на процентный доход по вкладам

РБК05:46

Кремль: налог 13% будут брать с доходов по каждому вкладу от 1 млн рублей

Коммерсантъ06:14

Песков: меры по налогу на выводимые средства из России и проценты по вкладам бессрочные

ТАСС06:07

В Кремле разъяснили схему взимания налога с доходов по вкладам

RT на русском06:32

В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам

РИА Новости06:08
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Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости 09:49
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Экономика

Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам

С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Известия 10:40
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 18:31
Происшествия

МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Семь человек погибли, ещё один пострадал.
РИА Новости 19:33
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Общество

Правительство подготовило проект закона о праве ввести режим ЧС

На сегодняшний день Россия не вводит режим ЧС из-за распространения COVID-19. Это не делается потому, что эпидемия в стране не наблюдается.
Inkazan 10:53
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса.
Деловое.ТВ 15:40
Авто

Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Автоновости дня вчера в 10:27
Политика

Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
Газета.Ru 14:49
Футбол

Романцев рассказал о нервной реакции на коронавирус

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев признался, что ему надоело частое упоминание в СМИ слова «коронавирус».
ProstoProSport 13:17
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБК 17:00
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Shraibikus News 03:57
Политика

Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса

Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
РИА Новости 14:39
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Ведомости 19:37
Общество

Больше 200 туристов из Таиланда отправят на карантин на Сахалине

EastRussia 19:41
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о нефтяном бизнесе Аллы Пугачевой

Андрей Александрович уверяет, что у Аллы Пугачевой собственная нефтяная скважина, доходы с которой идут в семью певицы.
SM News 09:40
Футбол

Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду

ProstoProSport вчера в 23:47
Энергетика

Reuters: Китай закупил у России рекордные 1,6 млн тонн нефти

ТАСС 08:36
Общество

Как оплатят нерабочую неделю в марте

В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Smolnarod.ru 17:10
Политика

США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»

Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
REGNUM 12:26
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Здоровье

Новых случаев заболеваний коронавирусом в Приморье не выявлено

К настоящему времени в Приморье на коронавирус обследовано более 5,5 тысячи человек, под медицинским наблюдением находятся 1925 человек.
REGNUM 21:00
Экономика

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Вести.Ru 03:02
Происшествия

В Кузбассе выявили третий случай заболевания коронавирусом

На территории Кемеровской области выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 02:42
Общество

В администрации Новокузнецка прошли обыски

Связаны они с деятельностью заместителя главы по социальным вопросам Григория Вержицкого.
Вести Кузбасс 09:38
Хоккей

«Сибирь» прокомментировала досрочное завершение сезона в КХЛ

Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" прокомментировал досрочное завершение сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает Twitter команды.
Газета.Ru вчера в 08:39
Экономика

Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
ИА Клерк.Ру 11:59
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