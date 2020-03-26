Коронавирус
Lenta.ruВ Кремле разъяснили новый налог на вклады
Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. Им будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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Общество
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Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
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Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом
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В мэрии разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что сообщения о том, что в Москве не работают все социальные карты, в частности у студентов и у волонтеров, не соответствует действительности.
Футбол
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Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о старте карьеры в новом качестве.
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Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса
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Общество
Выходная неделя не скажется на майских праздниках
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С 30 марта в Петербурге на неделю закрываются все заведения общественного питания.
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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Российская колонна с военными медиками в Италии попала на видео
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