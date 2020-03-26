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Lenta.ruLenta.ruВ Кремле разъяснили новый налог на вклады

Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. Им будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

Газета.Ru09:50

Кремль не назвал временным налог на процентный доход по вкладам

РБК05:46

В Кремле разъяснили схему взимания налога с доходов по вкладам

RT на русском06:32

Кремль: налог 13% будут брать с доходов по каждому вкладу от 1 млн рублей

Коммерсантъ06:14

Песков: меры по налогу на выводимые средства из России и проценты по вкладам бессрочные

ТАСС06:07

В Кремле рассказали о сроках налоговых мер по процентам на вклады

Российская газета06:57

В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам

РИА Новости06:08
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 10:44
Политика

Песков заявил о завершении саммита G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит G20 завершился.
RT на русском 10:20
Общество

Глава Okko рассказала Путину об организации досуга россиян в выходную неделю

Гендиректор входящего в Rambler Group сервиса Okko Яна Бардинцева на встрече Владимира Путина с представителями предпринимательского сообщества рассказала главе государства о готовности Okko вместе со Сбербанком организовать досуг россиян в выходную неделю, начиная с 30 марта.
Газета.Ru 10:50
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru 24 марта в 17:03
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru 02:43
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

Писатель Акунин сообщил, что заболел коронавирусом

BFM.ru 10:49
Общество

Собянин призвал закрыть в выходную неделю парки и рестораны в Москве

В нерабочую неделю все рестораны и кафе в Москве должны быть закрыты.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Спорт

Турнир претендентов по шахматам приостановлен из-за коронавируса

Турнир претендентов в столице Урала остановлен после седьмого тура. Такое решение приняла Международная шахматная федерация (FIDE).
Областная газета 04:15
Общество

В России выявили 182 новых случая заражения коронавирусом

Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 840 — за последние сутки зафиксированы 182 новых случая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 05:05
Общество

Лев Лещенко переведен в реанимацию

МонаВиста 06:21
Общество

В нерабочую неделю детсады и школы закроются

25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические.
Росбалт 10:34
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Наука

Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом

Китайские медики обнаружили связь между гипертонией и коронавирусом.
Evo-rus.com 09:04
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Ведомости 08:38
Общество

В ВОЗ назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 появится не ранее чем через год.
RT на русском 09:10
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Общество

Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам

Президент РФ Владимир Путин ввел на шесть месяцев каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.
Солидарность вчера в 09:41
Общество

Россия прекращает авиасообщения с другими странами

Государство ужесточает меры борьбы с коронавирусной инфекцией С завтрашнего дня прекращается регулярное и чартерное авиасообщение с остальным миром, за исключением рейсов, организованных для возвращения граждан РФ в страну по спискам МИД, сообщает "Российская Газета".
Inc-news.ru 03:24
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости 09:49
Шоу-бизнес

Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим

Вскоре стало известно, что фото, которыми поделился актер, были сделаны на съемочной площадке нового проекта Кирилла Кузина под названием "Офигенные".
Актуальные Новости 06:51
Общество

Житель Польши спас советский памятник от сноса

Аргументы и Факты 09:24
Здоровье

В США призвали подготовиться к новому циклу коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
РЕН ТВ вчера в 20:28
Гаджеты

Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представлены официально

Компания Huawei официально пополнила ассортимент смартфонов моделями P40 и P40 Pro, которые помимо прочего отличаются защитой от воды по стандартам IP53 и IP68 соответственно.
Megaobzor.com 10:03
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 24 марта в 14:18
Общество

Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город

Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов отказаться от посещения курорта во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса.
Юга.ру 03:46
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 14:04
Общество

Сотрудника аппарата правительства РФ проверяют на коронавирус

Некоторые помещения правительства России продезинфицированы после того, как один из сотрудников аппарата правительства мог заболеть коронавирусом.
BFM.ru 09:59
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