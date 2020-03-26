Коронавирус
Lenta.ruВ Кремле разъяснили новый налог на вклады
Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. Им будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников
ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Политика
Песков заявил о завершении саммита G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит G20 завершился.
Общество
Глава Okko рассказала Путину об организации досуга россиян в выходную неделю
Гендиректор входящего в Rambler Group сервиса Okko Яна Бардинцева на встрече Владимира Путина с представителями предпринимательского сообщества рассказала главе государства о готовности Okko вместе со Сбербанком организовать досуг россиян в выходную неделю, начиная с 30 марта.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
Собянин призвал закрыть в выходную неделю парки и рестораны в Москве
В нерабочую неделю все рестораны и кафе в Москве должны быть закрыты.
Спорт
Турнир претендентов по шахматам приостановлен из-за коронавируса
Турнир претендентов в столице Урала остановлен после седьмого тура. Такое решение приняла Международная шахматная федерация (FIDE).
Общество
В России выявили 182 новых случая заражения коронавирусом
Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 840 — за последние сутки зафиксированы 182 новых случая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
Лев Лещенко переведен в реанимацию
Общество
В нерабочую неделю детсады и школы закроются
25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Наука
Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом
Китайские медики обнаружили связь между гипертонией и коронавирусом.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Общество
В ВОЗ назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 появится не ранее чем через год.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам
Президент РФ Владимир Путин ввел на шесть месяцев каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.
Общество
Россия прекращает авиасообщения с другими странами
Государство ужесточает меры борьбы с коронавирусной инфекцией С завтрашнего дня прекращается регулярное и чартерное авиасообщение с остальным миром, за исключением рейсов, организованных для возвращения граждан РФ в страну по спискам МИД, сообщает "Российская Газета".
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Шоу-бизнес
Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим
Вскоре стало известно, что фото, которыми поделился актер, были сделаны на съемочной площадке нового проекта Кирилла Кузина под названием "Офигенные".
Общество
Житель Польши спас советский памятник от сноса
Здоровье
В США призвали подготовиться к новому циклу коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Гаджеты
Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представлены официально
Компания Huawei официально пополнила ассортимент смартфонов моделями P40 и P40 Pro, которые помимо прочего отличаются защитой от воды по стандартам IP53 и IP68 соответственно.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город
Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов отказаться от посещения курорта во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Общество
Сотрудника аппарата правительства РФ проверяют на коронавирус
Некоторые помещения правительства России продезинфицированы после того, как один из сотрудников аппарата правительства мог заболеть коронавирусом.