Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. Им будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Экономика В РФ предлагают обложить налогом банковские вклады Президент РФ Владимир Путин в недавнем обращении к россиянам выступил с новым экономическим предложением, «родившемся» на фоне непростой ситуации с коронавирусом.

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