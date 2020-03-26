Коронавирус
Lenta.ruВ Кремле разъяснили новый налог на вклады
Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. Им будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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Общество
Собянин объявил новые меры для борьбы с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые меры для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте градоначальника.
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
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В РФ предлагают обложить налогом банковские вклады
Президент РФ Владимир Путин в недавнем обращении к россиянам выступил с новым экономическим предложением, «родившемся» на фоне непростой ситуации с коронавирусом.
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Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
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Путин уверен, что ситуация с коронавирусом изменится к лучшему
Ситуация с пандемией COVID-19 обязательно изменится в лучшую сторону.
Общество
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
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Во Владимирской области задержали боевика – участника боя у высоты 776
Владимир, 26 марта 2020, 15:00 — REGNUM Во Владимирской области задержан уроженец Чечни Майрбек Башаев, который обвиняется в участии в нападении на российских военнослужащих в ходе второй чеченской войны, сообщил портал «ПроВладимир».
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 840
В России зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
Авто
В Сети показали редкую «шестерку» для Канады
Автомобильный видеоблогер Иван Зенкевич рассказал на своём ютуб-канале о редкой версии ВАЗ-2106, которая предназначалась для экспорта в Канаду.
Политика
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса
Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Политика
В Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса
Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
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Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд
Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Религия
РПЦ не собирается менять порядок богослужений
Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Жительницу Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе
Жительнице города Озерска Челябинской области назначили административный штраф за фейк о коронавирусе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Происшествия
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Общество
Представитель ВОЗ в России ответила на вопросы о коронавирусе
Специалист рассказала о том, как ВОЗ оценивает меры России по борьбе с коронавирусом, как обеспечить безопасность медицинских работников и как борются другие страны.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Политика
Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо
Российский отряд вирусологов будет задействован в оказании экстренной помощи населению итальянского города Бергамо, а также обработке объектов здравоохранения и транспорта, сообщили РБК в Минобороны России после консультаций с итальянской стороной.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Экономика
Уральские строители назвали условия для работы в период пандемии
Екатеринбургские строители подготовили пакет предложений, которые касаются поддержки отрасли в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Хоккей
Российский хоккеист Дьяков дисквалифицирован за кокаин
Бывший защитник клуба КХЛ "Адмирал" Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина.
Происшествия
Подозреваемым в убийстве стариков в Ртищеве оказался их внук
Как сообщает СУ СКР, им оказался 19-летний внук погибших.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
Происшествия