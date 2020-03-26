Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле разъяснили новый налог на вклады

Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. Им будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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Песков объяснил идею о налоге в 13% с доходов по вкладам

Газета.Ru07:34

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Lenta.ru05:55

Кремль: налог 13% будут брать с доходов по каждому вкладу от 1 млн рублей

Коммерсантъ06:14

Песков: меры по налогу на выводимые средства из России и проценты по вкладам бессрочные

ТАСС06:07

Кремль не назвал временным налог на процентный доход по вкладам

РБК05:46

В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам

РИА Новости06:08

В Кремле разъяснили схему взимания налога с доходов по вкладам

RT на русском06:32
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Общество

Собянин объявил новые меры для борьбы с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые меры для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте градоначальника.
Lenta.ru 03:36
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском вчера в 12:29
Экономика

В РФ предлагают обложить налогом банковские вклады

Президент РФ Владимир Путин в недавнем обращении к россиянам выступил с новым экономическим предложением, «родившемся» на фоне непростой ситуации с коронавирусом.
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Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
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Путин уверен, что ситуация с коронавирусом изменится к лучшему

Ситуация с пандемией COVID-19 обязательно изменится в лучшую сторону.
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Общество

Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
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Во Владимирской области задержали боевика – участника боя у высоты 776

Владимир, 26 марта 2020, 15:00 — REGNUM Во Владимирской области задержан уроженец Чечни Майрбек Башаев, который обвиняется в участии в нападении на российских военнослужащих в ходе второй чеченской войны, сообщил портал «ПроВладимир».
REGNUM 08:00
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Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 840

В России зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 04:22
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В Сети показали редкую «шестерку» для Канады

Автомобильный видеоблогер Иван Зенкевич рассказал на своём ютуб-канале о редкой версии ВАЗ-2106, которая предназначалась для экспорта в Канаду.
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России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
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В Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса

Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса.
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Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Общество

Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд

Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Тайга.инфо 01:10
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

Жительницу Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Жительнице города Озерска Челябинской области назначили административный штраф за фейк о коронавирусе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
РЕН ТВ 02:35
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Lenta.ru 07:44
Происшествия

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС вчера в 03:30
Общество

Представитель ВОЗ в России ответила на вопросы о коронавирусе

Специалист рассказала о том, как ВОЗ оценивает меры России по борьбе с коронавирусом, как обеспечить безопасность медицинских работников и как борются другие страны.
Будущее России. Национальные проекты 06:05
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Политика

Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо

Российский отряд вирусологов будет задействован в оказании экстренной помощи населению итальянского города Бергамо, а также обработке объектов здравоохранения и транспорта, сообщили РБК в Минобороны России после консультаций с итальянской стороной.
РБК 07:07
Политика

Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Инфорос 03:29
Общество

Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.
Lenta.ru 03:45
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

Evo-rus.com 03:17
Экономика

Уральские строители назвали условия для работы в период пандемии

Екатеринбургские строители подготовили пакет предложений, которые касаются поддержки отрасли в условиях пандемии коронавируса.
РБК Екатеринбург 04:41
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Хоккей

Российский хоккеист Дьяков дисквалифицирован за кокаин

Бывший защитник клуба КХЛ "Адмирал" Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина.
Газета.Ru вчера в 16:23
Происшествия

Подозреваемым в убийстве стариков в Ртищеве оказался их внук

Как сообщает СУ СКР, им оказался 19-летний внук погибших.
Четвертая Власть 06:53
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
РБК 07:18
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
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