Коронавирус
Lenta.ruВ Кремле разъяснили новый налог на вклады
Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. Им будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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Здоровье
В Киеве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 47
Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в четверг увеличилось с 40 до 47, среди заболевших есть десятилетний ребенок, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
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Разработанный за шесть недель экспресс-тест может выявить коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 у пациентов менее чем за два с половиной часа с момента взятия образца до получения результата.
Общество
За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей
Максимальный штраф для граждан-нарушителей карантина в России составит 300 тысяч рублей, для должностных лиц — 500 тысяч, для организации — один миллион.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
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Политика
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Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
МВД РФ приостанавливает личный приём граждан в связи с коронавирусом
Москва, 26 марта 2020, 18:47 — REGNUM Личный приём граждан приостанавливает МВД РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в России.
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Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в первом тяжёлом весе Джон Джонс был арестован в Альбукерке.
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
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Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров
Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
Здоровье
ВОЗ признала честными данные о ситуации с коронавирусом в России
Оснований утверждать, что российские власти занижают данные о количестве заболевших коронавирусом, у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет.
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Кураист из Башкирии снял клип на песню Uno группы Little Big
В Башкирии снят кавер на клип Uno российской группы Little Big. Его создал известный кураист Азат Бикчурин.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Наука
Микропластик заставил рыб больше рожать
Волокна микропластика негативно сказываются на эндокринной и репродуктивной функциях рыб. Микропластик заставил рыб больше рожать.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
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Коронавирус нашли у полковника ФСБ в Петербурге
У полковника Управления Федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленобласти нашли коронавирус, пишет 47 news.ru.
Шоу-бизнес
Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку Аллы Пугачевой
Известный эстрадный деятель Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку совей супруги Аллы Пугачёвой.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт
Министр правительства Москвы пояснил, какие категории пенсионеров и студентов могут и дальше бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы.
Политика
Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии
Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.
Экономика
«Отказ от карантина — страшная ошибка»: экономист Сергей Гуриев — об обращении Путина, кризисе и пандемии
Сергей Гуриев: Почему государство не может потратить триллионы рублей, но продолжает отъем денег у населения Об отсутствии карантина в России Главное [в обращении Путина], конечно, это отказ от карантина.
Кино
Звезда «Крокодила Данди» Марк Блум скончался от коронавируса
Американский актер Марк Блум, известный многим по фильмам "Свидание вслепую" и "Крокодил Данди", умер после заражения новым типом коронавируса.
Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.