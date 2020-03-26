В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что данная мера будет временной и продлится до конца пандемии коронавируса. Он отметил, что точных сроков назвать не может.

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам

Политика Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.

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Политика США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму Указ президента РФ Владимира Путина о запрете для иностранных граждан владеть землей в Крыму усиливает основу для санкций против России, говорится в заявлении посольства США на Украине.

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Общество Можно ли уволить в выходной день? Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.

Экономика Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.

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Армия и оружие На видео попали учения войск РХБ защиты против коронавируса По приказу президента России Владимира Путина, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны провести учения по устранению угроз, связанных с распространением коронавирусной инфекции в срок с 25 по 28 марта, сообщает телеканал «Звезда».

Здоровье Познер предложил ввести очень жесткие меры против беспечных россиян Телеведущий, биолог по образованию Владимир Познер заявил о необходимости предпринять очень жесткие шаги, чтобы россияне стали носить медицинские маски для снижения риска распространения коронавируса нового типа.

Политика Украина с пятницы закроет границы Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.