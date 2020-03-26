Коронавирус
Деловое.ТВВ Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что данная мера будет временной и продлится до конца пандемии коронавируса. Он отметил, что точных сроков назвать не может.
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Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Общество
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Президент подчеркнул, что длинные выходные предоставляются для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.
Общество
Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов
Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.
Общество
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Политика
США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму
Указ президента РФ Владимира Путина о запрете для иностранных граждан владеть землей в Крыму усиливает основу для санкций против России, говорится в заявлении посольства США на Украине.
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В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Игры
BioWare продолжает «свою престижную франшизу» — Mass Effect?
Общество
На Сахалине поместят на карантин 241 пассажира рейса из Таиланда
Свыше 240 человек, прибывших из Таиланда в Южно-Сахалинск, размещают в местном оздоровительном центре на карантин, сообщает правительство региона.
Экономика
Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
Общество
Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями
Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей
Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Единоборства
Александр Емельяненко назвал Шлеменко высокомерным
Ранее Шлеменко назвал предложенный гонорар за бой с Емельяненко.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
На видео попали учения войск РХБ защиты против коронавируса
По приказу президента России Владимира Путина, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны провести учения по устранению угроз, связанных с распространением коронавирусной инфекции в срок с 25 по 28 марта, сообщает телеканал «Звезда».
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Здоровье
Познер предложил ввести очень жесткие меры против беспечных россиян
Телеведущий, биолог по образованию Владимир Познер заявил о необходимости предпринять очень жесткие шаги, чтобы россияне стали носить медицинские маски для снижения риска распространения коронавируса нового типа.
Политика
В ЕС решили начать переговоры по членству Албании и Северной Македонии
Лидеры 26 стран — членов Евросоюза утвердили решение о начале переговоров по приему в сообщество Албании и Северной Македонии.
Политика
Кадыров сообщил о снятых препятствиях для вывоза россиян из ОАЭ
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что россиян в короткие сроки вывезут из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Политика
Украина с пятницы закроет границы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%.