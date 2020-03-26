Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что данная мера будет временной и продлится до конца пандемии коронавируса. Он отметил, что точных сроков назвать не может.
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Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

Газета.Ru09:50

В Кремле рассказали о сроках налоговых мер по процентам на вклады

Российская газета06:57

Кремль не назвал временным налог на процентный доход по вкладам

РБК05:46

Кремль: налог 13% будут брать с доходов по каждому вкладу от 1 млн рублей

Коммерсантъ06:14

Песков: меры по налогу на выводимые средства из России и проценты по вкладам бессрочные

ТАСС06:07

В Кремле разъяснили схему взимания налога с доходов по вкладам

RT на русском06:32

В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам

РИА Новости06:08
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Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 19:22
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Общество

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

Президент подчеркнул, что длинные выходные предоставляются для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.
Учительская газета вчера в 09:52
Общество

Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов

Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.
Российская газета 14:57
Общество

Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Российская газета 19:48
Политика

США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму

Указ президента РФ Владимира Путина о запрете для иностранных граждан владеть землей в Крыму усиливает основу для санкций против России, говорится в заявлении посольства США на Украине.
РИА Новости Крым 07:49
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Игры

BioWare продолжает «свою престижную франшизу» — Mass Effect?

Игромания.ру 08:45
Общество

На Сахалине поместят на карантин 241 пассажира рейса из Таиланда

Свыше 240 человек, прибывших из Таиланда в Южно-Сахалинск, размещают в местном оздоровительном центре на карантин, сообщает правительство региона.
РИА Новости 08:37
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБК 17:00
Общество

Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями

Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Независимое телевидение Севастополя 06:32
Общество

Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Современный Предприниматель 03:58
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач

ToDay News Ufa 01:28
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Общество

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей

Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Газета.Ru 11:42
Общество

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 03:06
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 08:25
Единоборства

Александр Емельяненко назвал Шлеменко высокомерным

Ранее Шлеменко назвал предложенный гонорар за бой с Емельяненко.
Газета.Ru 13:58
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Политика

Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Инфорос 03:29
Армия и оружие

На видео попали учения войск РХБ защиты против коронавируса

По приказу президента России Владимира Путина, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны провести учения по устранению угроз, связанных с распространением коронавирусной инфекции в срок с 25 по 28 марта, сообщает телеканал «Звезда».
Live24 07:59
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева заявила, что ее «задолбал» Гарик Харламов

Gazeta.SPb 18:53
Здоровье

Познер предложил ввести очень жесткие меры против беспечных россиян

Телеведущий, биолог по образованию Владимир Познер заявил о необходимости предпринять очень жесткие шаги, чтобы россияне стали носить медицинские маски для снижения риска распространения коронавируса нового типа.
РИА Новости 18:45
Политика

В ЕС решили начать переговоры по членству Албании и Северной Македонии

Лидеры 26 стран — членов Евросоюза утвердили решение о начале переговоров по приему в сообщество Албании и Северной Македонии.
Известия 18:33
Политика

Кадыров сообщил о снятых препятствиях для вывоза россиян из ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что россиян в короткие сроки вывезут из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
РБК 19:45
Политика

Украина с пятницы закроет границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
РИА Новости 13:00
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
Авто

Представлена обновленная модель Mahindra Bolero

Car.ru 09:10
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%.
Piter.tv вчера в 14:27
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