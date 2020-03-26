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Lenta.ruLenta.ruВ Кремле разъяснили новый налог на вклады

Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. Им будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

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Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

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