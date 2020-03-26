Коронавирус
Lenta.ruВ Кремле разъяснили новый налог на вклады
Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. Им будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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Общество
Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года
Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
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Роналду намерен покинуть «Ювентус»
Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Общество
В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом
Два пенсионера с положительным диагнозом на коронавирус умерли в Москве.
Происшествия
Глава Челябинской области назвал основную версию ЧП в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал об основной версии взрыва в доме в Магнитогорске.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Происшествия
Курсантов во Владимире заставили брать кредиты на взятки
Майора подозревают в вымогательстве взяток с курсантов на общую сумму почти в 5 миллионов рублей.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Общество
Правительство поручило Роструду проверить соблюдение нерабочей недели
Правительство поручило Роструду проверить соблюдение работодателями инициативы президента России Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля.
Футбол
Мэр Бергамо: матч «Аталанты» и «Валенсии» стал биологической бомбой
Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори заявил, что около 40 тысяч болельщиков могли заразиться коронавирусом на матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и испанской "Валенсией".
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам работать в режиме новогодних выходных
Центробанк России рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.
Политика
США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»
Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
Политика
Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса
«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
Авто
В Сети показали редкую «шестерку» для Канады
Автомобильный видеоблогер Иван Зенкевич рассказал на своём ютуб-канале о редкой версии ВАЗ-2106, которая предназначалась для экспорта в Канаду.
Шоу-бизнес
Солист Little Big расстался с женой
Илья изменил ей с Соней (вокалисткой группы).
Общество
В России введут штрафы за нарушение правил карантина
Российское правительство введёт штрафы для физических и юридических лиц, которые не соблюдают введённые из-за коронавируса правила.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Шоу-бизнес
Иван Ургант поздравил 74-летнего Евгения Петросяна с рождением сына
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя
Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
Общество
МВД РФ приостанавливает личный приём граждан в связи с коронавирусом
Москва, 26 марта 2020, 18:47 — REGNUM Личный приём граждан приостанавливает МВД РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в России.
Космос
Межзвёздная комета Борисова распадается на части
Политика
В Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса
Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса.
Экономика
Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году
Из-за ситуации с коронавирусом валовой внутренний продукт (ВВП) России может снизиться в этом году.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Здоровье
С 28 марта в Тамбовской области временно закроются все кафе и рестораны. Только доставка
Губернатор подписал постановление с рядом ограничительных мер.