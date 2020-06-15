Политика
ТАССВ Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в некоторых регионах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле "с абсолютным пониманием" относятся к решению некоторых регионов страны ограничить мероприятия празднования юбилея Победы.
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Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Политика
Министр обороны Японии собрался отказаться от американских ПРО Aegis
Глава минобороны Японии Таро Коно заявил, что собирается отказаться от размещения в стране двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания и технических проблем.
Взгляд.ру 07:57
Авто
Компания Chevrolet возобновила продажи бюджетных моделей в России
Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt снова появились в продаже Бюджетные авто Chevrolet, собирающиеся на автозаводе UzAuto Motors, знакомые автолюбителям под суббрендом Ravon опять появились в автосалонах РФ.
Inc-news.ru 06:18
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей.
Профиль 00:43
Политика
Путин назвал рост безработицы в России не таким драматичным
Президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы заявил, что рост безработицы в стране оказался не таким драматичным в сравнении с другими странами.
Национальная служба новостей 09:24
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений
Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
РИА Новости 04:52
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Религия
Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега
Уральский меридиан 08:21
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Происшествия
В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями
Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
Политика
Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
Футбол
Андрей Лунин: Шел в «Реал» не всю жизнь в арендах быть, а там играть
Голкипер «Овьедо» Андрей Лунин, выступающий за нынешний клуб на правах аренды, заявил о желании стать первым номером мадридского «Реала».
Советский спорт 05:31
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
Очередной этап ослабления карантинных мер на Украине не коснется десяти областей и Киева.
Украина.ру вчера в 06:50
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Политика
Экс-разведчик СВР назвал главную причину беспорядков в США
Массовые беспорядки в США, проходящие под лозунгом Black Lives Matter, вызваны в первую очередь растущим социальным неравенством и безработицей, убийство чернокожего выступило лишь катализатором недовольства американцев, заявил полковник Службы внешней разведки России в отставке, 10 лет проработавший нелегалом в Штатах, Андрей Безруков.
РИА Новости 09:25
Армия и оружие
В ДНР отменили режим повышенной боевой готовности
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ДНР переведены в полную боевую готовность из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения.
РИА Новости 09:28
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись
Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru 06:20
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00