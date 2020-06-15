Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле "с абсолютным пониманием" относятся к решению некоторых регионов страны ограничить мероприятия празднования юбилея Победы.

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в некоторых регионах

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