Политика

ТАССТАССВ Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в некоторых регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле "с абсолютным пониманием" относятся к решению некоторых регионов страны ограничить мероприятия празднования юбилея Победы.
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В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

Газета.Ru08:57

В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов в регионах

РБК06:15

Власти Татарстана планируют проведение парада Победы в Казани

РИА Новости07:56

Кремль с пониманием относится к отмене парадов Победы в регионах

Коммерсантъ06:46

Кремль с пониманием отнесся к отмене парадов Победы в регионах

Lenta.ru06:40

В Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах

RT на русском06:31

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в некоторых регионах

ТАСС07:29
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Политика

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
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Компания Chevrolet возобновила продажи бюджетных моделей в России

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Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

В США вспыхнула новая волна протестов.
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Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

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Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей.
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Президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы заявил, что рост безработицы в стране оказался не таким драматичным в сравнении с другими странами.
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Общество

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений

Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

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Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
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Религия

Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега

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Происшествия

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Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
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Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
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Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

РИА Новости 09:17
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В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями

Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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Политика

Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
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Футбол

Андрей Лунин: Шел в «Реал» не всю жизнь в арендах быть, а там играть

Голкипер «Овьедо» Андрей Лунин, выступающий за нынешний клуб на правах аренды, заявил о желании стать первым номером мадридского «Реала».
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В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
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Здоровье

Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут

Очередной этап ослабления карантинных мер на Украине не коснется десяти областей и Киева.
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Экономика

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
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Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о сроке для артиста

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Происшествия

В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
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Общество

Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса

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Экс-разведчик СВР назвал главную причину беспорядков в США

Массовые беспорядки в США, проходящие под лозунгом Black Lives Matter, вызваны в первую очередь растущим социальным неравенством и безработицей, убийство чернокожего выступило лишь катализатором недовольства американцев, заявил полковник Службы внешней разведки России в отставке, 10 лет проработавший нелегалом в Штатах, Андрей Безруков.
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В ДНР отменили режим повышенной боевой готовности

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Историк Олег Соколов отказался от услуг своего адвоката

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Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись

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Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
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