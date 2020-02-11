Армия и оружие
Капитал страныКремль обеспокоен ситуацией в сирийском Идлибе
Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в сирийском Идлибе, так как в этом регионе террористы чувствуют себя "вольготно", а также организовывают нападения на российские объекты.
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Эта ситуация беспокоит Кремль, и мы, собственно, не скрывали этого. К сожалению, на протяжении длительного времени террористические группировки достаточно вольготно себя чувствуют в Идлибской зоне, да еще и организуют нападения.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельInfox.ru 06:22
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