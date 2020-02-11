Армия и оружие
ГородовойВ Кремле считают недопустимым вольготное поведение боевиков в Идлибе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что надо пресекать любую террористическую активность в Идлибе. По словам Пескова, террористы в этом районе Сирии почувствовали себя свободно. Уже длительное время они позволяют себе нападать и на сирийские, и на российские позиции.
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Эта ситуация беспокоит Кремль, и мы, собственно, не скрывали этого. К сожалению, на протяжении длительного времени террористические группировки достаточно вольготно себя чувствуют в Идлибской зоне, да еще и организуют нападения.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельInfox.ru 06:22
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