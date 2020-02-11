Эта ситуация беспокоит Кремль, и мы, собственно, не скрывали этого. К сожалению, на протяжении длительного времени террористические группировки достаточно вольготно себя чувствуют в Идлибской зоне, да еще и организуют нападения.

По словам Дмитрия Пескова, действия террористов в Идлибской зоне всерьез беспокоят власти РФ. Вылазки боевиков из Идлиба являются недопустимыми. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что любую террористическую активность нужно пресекать.

В Кремле назвали недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба

Футбол Ветеран «Спартака» Рейнгольд скончался Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Убийца полицейского в московском метро получил 18 лет колонии Мосгорсуд приговорил уроженца Киргизии Нурлана Муратова к 18 годам колонии за убийство полицейского Андрея Райского в служебном туалете станции «Курская».

Общество Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган» Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.

Политика США усложнили выдачу виз россиянам, работающим по подряду Некоторые страны Запада, включая США, продолжают усложнять процедуру получения виз по обычным загранпаспортам россиянам-сотрудникам подрядных учреждений, обслуживающих загранучреждения РФ за границей, сказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Политика Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.

Общество В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.

Здоровье Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Футбол Новым титульным спонсором РПЛ станет «Тинькофф» «Тинькофф Банк» станет новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров.

Кино Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020» Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.