Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ Кремле назвали недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба

По словам Дмитрия Пескова, действия террористов в Идлибской зоне всерьез беспокоят власти РФ. Вылазки боевиков из Идлиба являются недопустимыми. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что любую террористическую активность нужно пресекать.
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Дмитрий Песков
Эта ситуация беспокоит Кремль, и мы, собственно, не скрывали этого. К сожалению, на протяжении длительного времени террористические группировки достаточно вольготно себя чувствуют в Идлибской зоне, да еще и организуют нападения.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельInfox.ru 06:22

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