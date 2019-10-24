Армия и оружие

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ Кремле считают нелегитимным присутствие военных США в Сирии

Окончательное решение о военном присутствии на северо-востоке Сирии и о способах поддержки курдов из «Отрядов народной самообороны» пока не принято. Сейчас власти США определяются с тем, как полностью разгромить ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).
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Lenta.ru06:24
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Электричка сбила насмерть мужчину на северо-востоке Москвы

Электропоезд смертельно травмировала мужчину на платформе "Маленковская" ярославского направления, сообщила пресс-служба управле6ние МВД на транспорте по Центральному округу.
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Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм)

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
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Ну, если Майли считает, что самореализация и свобода заключается в демонстрации обнажённых частей тела - это явно или пиар или пора к психиатру.
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Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора о дагестанцах и, в частности, чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.
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Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
ТАСС вчера в 13:09
Армия и оружие

В США назвали С-400 «смертоносным оружием»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 обладают технологиями и возможностями, которые делают их «смертоносным оружием», пишут западные СМИ.
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Общество

Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола

Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
РИА Новости 15:31
Авто

Новый Volkswagen Golf появится в России

Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
Известия 13:45
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капиталов

Омбудсмен Борис Титов посчитал использование этого документа в деле против Валерия Израйлита нарушением «духа закона об амнистии капиталов», пишет газета «Ведомости».
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Представлен геймплей ремастера Command & Conquer

Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
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Селтик — Лацио 2:1 (2-й тайм)

«Селтик» одержал домашнюю победу над «Лацио» в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
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Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
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Политика

В Минкомсвязи рассказали о блокировке Telegram

Продолжающиеся попытки блокировать работу Telegram в России не означают полного и тотального запрета на пользование мессенджером.
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Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета 14:06
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, который проходит по делу о госизмене.
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Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
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Макгрегор посетит матч ЦСКА — «Ференцварош»

Вице-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландец Конор Макгрегор посетит матч Лиги Европы по футболу ЦСКА — «Ференцварош».
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Технологии

Роскачество рассказало, что делать при краже смартфона

Смартфоны и телефоны крадут не только ради продажи самого аппарата. Часто воров интересует информация, которая в них хранится.
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Долю в Petropavlovsk купил экс-менеджер ПИКа

Владислав Свиблов является бывшим менеджером и членом совета директоров девелопера ПИК и основателем корпорации «Экополис», а также действующим председателем совета директоров и мажоритарным акционером Озерной горнодобывающей компании.
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На российские экраны вышел «Текст» с Александром Петровым

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Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
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Россия продолжит мирить сирийцев и курдов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о готовности России продолжать посреднические переговоры между сирийцами и курдами.
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Политика

CNN: Россия унизила США из-за успеха в Сирии

По мнению американских журналистов, работающих на телеканале CNN, соглашение о совместном патрулировании участка на севере Сирии, которое заключили президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, стало провалом для США.
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
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Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры

Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
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Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
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Политика

Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной

В США начали процедуру оформления депортации россиянки Марии Бутиной на родину.
Газета.Ru 16:38
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