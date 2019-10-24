Окончательное решение о военном присутствии на северо-востоке Сирии и о способах поддержки курдов из «Отрядов народной самообороны» пока не принято. Сейчас власти США определяются с тем, как полностью разгромить ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

В Кремле считают нелегитимным присутствие военных США в Сирии

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