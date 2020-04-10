Политика
ТАССВ Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся
"Безусловно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Кремле новую сделку ОПЕК+ состоявшейся. Президент России Владимир Путин положительно оценивает договоренности по нефти в формате ОПЕК+, добавил Песков.
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Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 09:15
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