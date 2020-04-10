"Безусловно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Кремле новую сделку ОПЕК+ состоявшейся. Президент России Владимир Путин положительно оценивает договоренности по нефти в формате ОПЕК+, добавил Песков.

Общество В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19. 64

Экономика Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам «В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт. 15

Происшествия На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки. 193

Общество В Москве начнут вводить пропускной режим В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. 2,9K

Политика В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом и Сальманом Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил положение дел на нефтяных рынках, а также результаты переговоров в рамках прошедшей встречи ОПЕК+. 140

Политика Песков объяснил фразу Путина про печенегов и половцев Ранее Путин в третьем за последнее время обращении к нации заявил, что Россия победит коронавирус, как когда-то пережила набеги печенегов и половцев — степных племён, которые атаковали древнерусские города до нашествия монголов в XIII веке, писал NEWS.ru. 1,5K

Происшествия В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.

Общество Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 57

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 288

Игры На PS4 вышел ремейк Final Fantasy VII В магазине PS Store стартовал ремейк Final Fantasy VII: японская студия-разработчик Square Enix улучшила текстуры, анимацию и физику до современных стандартов. 8

Религия РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности. 167

Шоу-бизнес Марина Кравец впервые стала мамой Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье. 20

Энергетика Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+ Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости". 229

Общество В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса В 30 турецких городах и на территории всей провинции Зонгулдак объявлен комендантский час в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. 4

Политика Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель». 2

Технологии В Windows 10 обнаружили скрытый раздел Один пользователь ОС Windows 10 нашел раздел с описанием новых опций, спрятанный от пользователей. 10

Экономика Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана. 39

Наука Люди поверили в ложные воспоминания других Неспособность определить неправду не зависела от того, как подавался материал (аудио, видео без звука или и то, и другое), а также участникам не помогал и тот факт, что они знали, что воспоминание в действительности может быть ложным.

Политика Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,7K

Здоровье Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube. 3