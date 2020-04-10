Общество
ТАССВ Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся
"Безусловно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Кремле новую сделку ОПЕК+ состоявшейся. Президент России Владимир Путин положительно оценивает договоренности по нефти в формате ОПЕК+, добавил Песков.
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Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM вчера в 04:17
Общество
В Москве начнут вводить пропускной режим
В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом и Сальманом
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил положение дел на нефтяных рынках, а также результаты переговоров в рамках прошедшей встречи ОПЕК+.
Профиль 01:16
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье перевалило за тысячу
Число инфицироованных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек.
Lenta.ru 18:36
Здоровье
У 170 пациентов и врачей больницы в Уфе подозревают коронавирус
У 170 пациентов и врачей больницы Уфы подозревают коронавирусную инфекцию.
МордовМедиа 08:22
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина расплакалась во время последнего интервью
Лидия Николаевна устала от внимания прессы, поэтому приняла решение о том, что это интервью будет последним.
StarHit.ru 08 апреля в 22:00
Политика
Песков объяснил фразу Путина про печенегов и половцев
Ранее Путин в третьем за последнее время обращении к нации заявил, что Россия победит коронавирус, как когда-то пережила набеги печенегов и половцев — степных племён, которые атаковали древнерусские города до нашествия монголов в XIII веке, писал NEWS.ru.
News.ru вчера в 06:33
Происшествия
В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены
В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
Lenta.ru 07:49
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 13:09
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Игры
На PS4 вышел ремейк Final Fantasy VII
В магазине PS Store стартовал ремейк Final Fantasy VII: японская студия-разработчик Square Enix улучшила текстуры, анимацию и физику до современных стандартов.
ЭндлессГеймОвер 02:51
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Российская газета вчера в 06:50
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы 09:31
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
Экономика
Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян
Lenta.ru вчера в 01:31
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
В 30 турецких городах и на территории всей провинции Зонгулдак объявлен комендантский час в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 17:41
Политика
Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады
Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель».
REGNUM 05:31
Наука
Показано движение коронавируса в помещении при кашле
Финские ученые смоделировали момент кашля инфицированного коронавирусом человека.
Lenta.ru 12:21
Технологии
В Windows 10 обнаружили скрытый раздел
Один пользователь ОС Windows 10 нашел раздел с описанием новых опций, спрятанный от пользователей.
ToDay News Ufa 15:02
Экономика
Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России
Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана.
РИА Новости 18:00
Наука
Люди поверили в ложные воспоминания других
Неспособность определить неправду не зависела от того, как подавался материал (аудио, видео без звука или и то, и другое), а также участникам не помогал и тот факт, что они знали, что воспоминание в действительности может быть ложным.
N+1 10:12
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Политика
Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады
Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.
Lenta.ru 11:04
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости 04:33