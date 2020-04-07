Коронавирус

РидусРидусПесков признал «нецелесообразным» приглашать ветеранов на парад Победы

Песков согласился с тем, что в условиях пандемии участие ветеранов в праздновании 75-летия Победы в Москве становится «нецелесообразным» с точки зрения защиты их здоровья.
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Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в мероприятиях 9 мая

РБК06:18

Песков прокомментировал планы не приглашать ветеранов на торжества 9 мая

Российская газета06:12

Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая

Интерфакс06:10

Кремль: участие ветеранов в мероприятиях к Дню Победы нецелесообразно из-за коронавируса

Комсомольская правда05:55

Кремль считает нецелесообразным участие ветеранов в праздновании Дня Победы

ТАСС05:48

Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

РИА Новости05:47

Кремль: Участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9-го мая для них рискованно из-за коронавируса

Эхо Москвы11:00
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Общество

Forbes опубликовал список богатейших людей мира

Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
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Игры

В игре No Man’s Sky скоро появятся пилотируемые роботы

Гилфорд, Великобритания, 7 апреля 2020, 09:48 — REGNUM Следующее обновление для No Man's Sky добавит в игру пилотируемых роботов.
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Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
КМВ Новости 01:25
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Сейм Польши разрешил провести выборы президента по почте

Польский сейм в понедельник принял проект поправок в Избирательный кодекс, который позволяет провести выборы президента, назначенные на 10 мая, по почте.
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Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Lenta.ru 02:40
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Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:35
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Экономика

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ 10:21
Общество

В ночь на 8 апреля москвичи смогут увидеть суперлуние

Жители Москвы в ночь на среду, 8 апреля, смогут наблюдать суперлуние при ясной погоде.
Известия 10:13
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Общество

Мантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок

Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусом.
ТАСС 11:39
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости 12:27
Политика

Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае

Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 11:48
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Цена на нефть Brent упала ниже $33 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $33 за баррель.
RT на русском 11:17
Технологии

Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Коммерсантъ вчера в 12:49
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Политика

Путин заявил, что в России пик эпидемии коронавируса не пройден

Президент Росси Владимир Путин заявил, что в стране пик эпидемии коронавируса ещё не прошёл, пишут «Известия».
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Происшествия

Морозов с новыми данными: COVID-19 подозревают у 37 человек

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вечером во вторник выступил в ежедневном видеообращении к жителям.
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Политика

Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках

Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.
Lenta.ru 11:11
Армия и оружие

В ОПК рассказали о трансформации подводных лодок «Ясень»

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» под названием «Казань» прошла модернизацию, ее длина стала меньше головного корабля.
Подмосковье Сегодня вчера в 05:43
Здоровье

ВОЗ призвала носить маски только при необходимости

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать медицинские маски во время пандемии коронавируса только врачам и больным людям.
Москва 24 вчера в 23:11
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Происшествия

В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19

Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
REGNUM 10:06
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 06:02
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
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Авто

Продажи автомобилей в России выросли на 23%

В марте 2020 года в России было продано чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей – на 22,7% больше, чем годом ранее.
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Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Газета.Ru 05 апреля в 19:55
Происшествия

СК возбудил дело из-за фейка о российском происхождении коронавируса

Следственной комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения фейка о том, что новый коронавирус был создан в России.
Известия 10:12
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