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РидусПесков признал «нецелесообразным» приглашать ветеранов на парад Победы
Песков согласился с тем, что в условиях пандемии участие ветеранов в праздновании 75-летия Победы в Москве становится «нецелесообразным» с точки зрения защиты их здоровья.
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Кремль: участие ветеранов в мероприятиях к Дню Победы нецелесообразно из-за коронавируса
Комсомольская правда05:55
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