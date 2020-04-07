Песков согласился с тем, что в условиях пандемии участие ветеранов в праздновании 75-летия Победы в Москве становится «нецелесообразным» с точки зрения защиты их здоровья.

Общество Forbes опубликовал список богатейших людей мира Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.

Политика Сейм Польши разрешил провести выборы президента по почте Польский сейм в понедельник принял проект поправок в Избирательный кодекс, который позволяет провести выборы президента, назначенные на 10 мая, по почте.

Экономика Россиян предупредили о резком росте цен на продукты Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.

Общество Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом 31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Экономика Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».

Политика Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Энергетика Цена на нефть Brent упала ниже $33 за баррель Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $33 за баррель.

Технологии Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.

Политика Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.

Здоровье ВОЗ призвала носить маски только при необходимости Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать медицинские маски во время пандемии коронавируса только врачам и больным людям.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Политика В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.