Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября. С каждой стороны были переданы 35 человек, включая режиссера Олега Сенцова и главного редактора украинских «РИА Новостей» Кирилла Вышинского.

В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной

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