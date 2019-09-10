Политика
РБКВ Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября. С каждой стороны были переданы 35 человек, включая режиссера Олега Сенцова и главного редактора украинских «РИА Новостей» Кирилла Вышинского.
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Песков прокомментировал продолжение обмена удерживаемыми лицами с Украиной
Московский Комсомолец05:42
В Кремле считают важным продолжить обмен удерживаемых лиц между Украиной и РФ
Интерфакс - Россия05:41
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Происшествия
Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Ленобласти возросло до пяти
Российская газета 10:21
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Кино
Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»
Ранее «Танкистка» уже была экранизирована: в 1995 году на экраны вышел одноимённый фильм с Лори Петти в образе титульной героини.
Фильм Про 07:36
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Политика
Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле
Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ведомости 06:04
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Кино
Paramount переснимет боевик «Без лица» Джона Ву
Культуромания 03:57
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Шоу-бизнес
Киркоров и Пугачева оценили новую песню внука в Instagram
Филипп Киркоров и Алла Пугачева пропиарили новую песню Никиты Преснякова.
Телепрограмма 11:15
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 05:55
Гаджеты
Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone
Народные новости вчера в 09:19
Политика
Володин назвал приоритеты Госдумы в осеннюю сессию
Реализация послания президента Задач у парламентариев много, отметил Володин, открывая первое пленарное заседание осенней сессии.
Дни.ру 06:45
Политика
Путин уволил почти 30 полковников и генералов
Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
Planet Today 02:31
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров прокомментировал скандал с Биланом в Самаре
Актуальные Новости 05:53
Общество
Под бывшей ставкой Гитлера нашли подземный бункер
Комсомольская правда 10:52
Общество
Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков
Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.
Росбалт вчера в 18:20
Происшествия
Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40
Политика
Сенцов рассказал о предложении дать показания на Кличко
Освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной режиссер Олег Сенцов заявил, что ему предлагали дать показания против Виталия Кличко и других активистов Евромайдана перед президентскими выборами на Украине в 2014 году.
Lenta.ru 09:37
Армия и оружие
Сирия приготовилась к нападению Израиля
Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.
Lenta.ru 02:27