Политика

РБКРБКВ Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября. С каждой стороны были переданы 35 человек, включая режиссера Олега Сенцова и главного редактора украинских «РИА Новостей» Кирилла Вышинского.
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В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.
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Сирия приготовилась к нападению Израиля

Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.
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