Политика

РБКРБКВ Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября. С каждой стороны были переданы 35 человек, включая режиссера Олега Сенцова и главного редактора украинских «РИА Новостей» Кирилла Вышинского.
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Песков: пока рано говорить о новом этапе освобождения граждан РФ и Украины

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:59, Вашингтон
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Ученые сообщили СМИ, как килограмм жира на животе влияет на жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
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"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
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Минздрав поручил главному терапевту изучить влияние вейпов на здоровье

Главный специалист-терапевт Минздрава России изучит влияние электронных сигарет на здоровье граждан, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.
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Дима Билан признался, что был пьян на концерте в Самаре

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Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
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Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
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Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах

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В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом

"В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.
РИА Новости 05:17
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Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
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Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину

Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.
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Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину

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В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний

Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».
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Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением

Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
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Девушка сына Наташи Королевой жестко ответила критикам

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Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Казахстаном

Сборная России показала, что осталось за кадром матча против сборной Казахстана (1:0) в рамках отборочного турнира Евро-2020.
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Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
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