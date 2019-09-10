Политика
РБКВ Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября. С каждой стороны были переданы 35 человек, включая режиссера Олега Сенцова и главного редактора украинских «РИА Новостей» Кирилла Вышинского.
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Песков прокомментировал продолжение обмена удерживаемыми лицами с Украиной
Московский Комсомолец05:42
В Кремле считают важным продолжить обмен удерживаемых лиц между Украиной и РФ
Интерфакс - Россия05:41
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:59, Вашингтон
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Наука
Ученые рассказали, как килограмм жира на животе влияет на здоровье
Ученые сообщили СМИ, как килограмм жира на животе влияет на жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:06
Политика
СNN узнал о негативном отношении Трампа к шпионам США
Президент США Дональд Трамп неоднократно в частных беседах заявлял, что выступает против использования разведывательной информации от секретных источников, в частности от шпионов за рубежом, которые передают американским властям очень важную информацию о «враждебных странах», передает телеканал CNN со ссылкой на ряд высокопоставленных чиновников, которые работали с Трампом.
Rambler News Service 12:47
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости вчера в 06:49
Футбол
Сердар Азмун: «Очень рад, что удалось забить в ворота Гонконга»
Спорт-Экспресс 10:54
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Политика
Партия власти потеряла около трети мест в Мосгордуме по итогам выборов
Эхо Москвы вчера в 07:00
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 06:32
Здоровье
Минздрав поручил главному терапевту изучить влияние вейпов на здоровье
Главный специалист-терапевт Минздрава России изучит влияние электронных сигарет на здоровье граждан, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.
РБК 04:11
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что был пьян на концерте в Самаре
Мир новостей 12:05
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Происшествия
В Нижегородской области произошёл крупный пожар на складе ГСМ
В Богородском районе Нижегородской области произошёл пожар на площади 10 тыс. кв. м на складе горюче-смазочных материалов.
RT на русском 12:20
Единоборства
Александр Емельяненко придумал новую версию боёв без перчаток
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко придумал новую версию боёв без перчаток Universal World Fight (UWF).
78.ru 09:18
Политика
Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах
Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
РБК 12:26
Происшествия
В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом
"В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.
РИА Новости 05:17
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.
Коммерсантъ 07:38
Политика
Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Финансы
В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний
Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».
Известия 10:49
Политика
Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением
Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Шоу-бизнес
Девушка сына Наташи Королевой жестко ответила критикам
Пользователи обсуждают ее зубы Несколько часов назад 23-летняя Мария Слугина, возлюбленная Архипа Глушко, сына Наташи Королевой и Тарзана, опубликовала в "Инстаграме" пост, в котором обратилась к "диванным" крикикам.
WomanHit.ru 10:28
Футбол
Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Казахстаном
Сборная России показала, что осталось за кадром матча против сборной Казахстана (1:0) в рамках отборочного турнира Евро-2020.
Спорт-Экспресс 09:47
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, глава болгарской прокуратуры Сотир Цацаров (его заявление цитируют ТАСС и портал "Русская Болгария").
РБК 10:07
Технологии
Жители Москвы в 1,5 раза чаще пользуются мобильным интернетом в дороге
В ходе опроса выяснилось, что пользователи мобильного интернета в возрасте 16-27 лет чаще всего в дороге слушают музыку онлайн и смотрят социальные сети (71% ответивших), а люди старше просматривают информацию в интернете (55%).
Rambler News Service 12:21
Хоккей
СКА — Сибирь 0:0 (1-й период)
Сиб.фм вчера в 20:42
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59