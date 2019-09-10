Политика

РБКРБКВ Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября. С каждой стороны были переданы 35 человек, включая режиссера Олега Сенцова и главного редактора украинских «РИА Новостей» Кирилла Вышинского.
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Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
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В честь юбилея Летова современные музыканты записали кавер-версии его хитов для трибьюта «Без меня».
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Чистый отток капитала из РФ в январе-августе 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 1,3 раза, до $26,1 млрд, по сравнению с $20,6 млрд оттока за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют материалы Банка России.
Интерфакс 09:20
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Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
Известия 08:15
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

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Путин поручил расширить раскопки в Кремле

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Коммерсантъ 07:38
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
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Спорт

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РИА Новости 04:23
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Сбежавший из России в США чиновник живет в роскоши: фото

Ранее американские СМИ распространили новость о том, что в 2017 году "самый важный шпион США", который поставлял ценную информацию о том, что происходит в Кремле и какие планы у российского президента, был экстренно вывезен из России.
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Названы самые провальные фильмы в истории Голливуда

Журнал The Hollywood опубликовал топ-3 самых провальных фильмов в истории.
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

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Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже

Прокуратура Болгарии считает, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем.
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Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
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Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

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Гормон роста влияет на биологический возраст человека

В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Политика

Аналитик рассказал о «колоссальном провале» ЦРУ в России

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В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
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