Политика
РБКВ Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября. С каждой стороны были переданы 35 человек, включая режиссера Олега Сенцова и главного редактора украинских «РИА Новостей» Кирилла Вышинского.
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Песков прокомментировал продолжение обмена удерживаемыми лицами с Украиной
Московский Комсомолец05:42
В Кремле считают важным продолжить обмен удерживаемых лиц между Украиной и РФ
Интерфакс - Россия05:41
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:51, Вашингтон
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Политика
Посольство РФ в Черногории не имеет данных о судьбе Смоленкова
В посольстве России в Черногории не имеют данных о судьбе Олега Смоленкова, которого называют возможным информатором США в России, после его въезда в страну.
Газета.Ru 09:17
Экономика
Автовладельцы подали финомбудсмену рекордное число обращений по ОСАГО
Автовладельцы в августе направили финансовому уполномоченному рекордное число обращений - свыше 13,2 тысячи.
Российская газета 06:20
Происшествия
СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Общество
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Армия и оружие
Россия смогла создать замену украинским корабельным двигателям
HotGeo вчера в 12:15
Политика
Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Музыка
Noize MC, «Ленинград» и Гречка записали каверы на песни Егора Летова
В честь юбилея Летова современные музыканты записали кавер-версии его хитов для трибьюта «Без меня».
АН Между строк 07:48
Общество
Петербургский суд отказал Разину в иске к «Зениту» и Шнурову
КП - Санкт-Петербург 04:23
Финансы
Отток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,3 раза
Чистый отток капитала из РФ в январе-августе 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 1,3 раза, до $26,1 млрд, по сравнению с $20,6 млрд оттока за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют материалы Банка России.
Интерфакс 09:20
Политика
Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении
Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
Известия 08:15
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Коммерсантъ 07:38
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
Газета.Ru 09:23
Баскетбол
Аргентина победила Сербию и вышла в полуфинал ЧМ
Сборная Аргентины оказалась сильнее команды Сербии в четвертьфинале чемпионата мира в Китае. Встреча завершилась со счетом 97:87.
Матч ТВ 08:57
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Сбежавший из России в США чиновник живет в роскоши: фото
Ранее американские СМИ распространили новость о том, что в 2017 году "самый важный шпион США", который поставлял ценную информацию о том, что происходит в Кремле и какие планы у российского президента, был экстренно вывезен из России.
Readovka.ru 09:41
Кино
Названы самые провальные фильмы в истории Голливуда
Журнал The Hollywood опубликовал топ-3 самых провальных фильмов в истории.
Культуромания 09:37
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже
Прокуратура Болгарии считает, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем.
ТАСС 08:11
Происшествия
Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40
Наука
Гормон роста влияет на биологический возраст человека
В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Политика
Аналитик рассказал о «колоссальном провале» ЦРУ в России
Аналитик по вопросам разведки и безопасности CNN, экс-агент ЦРУ Роберт Бэр заявил, что «эвакуация шпиона» Олега Смоленкова является «колоссальным провалом» для США, так как Вашингтон теперь «ослеп» в Москве.
Взгляд.ру 08:55
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53