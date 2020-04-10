Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся

От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что от этого выиграла и мировая экономика в целом, которая в случае срыва соглашения "могла бы погрузиться просто в хаос".
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В Кремле назвали состоявшейся сделку ОПЕК+

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В Кремле считают состоявшейся сделку ОПЕК+

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BFM.ru03:36
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Компания Kia расширяет географию поставок седана Kia Optima нового поколения.
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Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
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Как сообщало ИА REGNUM, рост рейтинга президента Российской Федерации Владимира Путина ВЦИОМ зафиксировал после его второго обращения к согражданам 2 апреля.
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