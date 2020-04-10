Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся

От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что от этого выиграла и мировая экономика в целом, которая в случае срыва соглашения "могла бы погрузиться просто в хаос".
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В Кремле назвали состоявшейся сделку ОПЕК+

РБК10:03

В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся

ТАСС09:03

Кремль считает сделку ОПЕК+ состоявшейся

Коммерсантъ09:38

В Кремле заверили, что Россия не проигрывает от новой сделки ОПЕК+

Интерфакс09:17

В Кремле считают состоявшейся сделку ОПЕК+

RT на русском10:02

Россия отказалась признавать поражение в сделке ОПЕК+

Lenta.ru09:18

В Кремле оценили решение Мексики по нефтедобычи в рамках ОПЕК+

РИА Новости09:14
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Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
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Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
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Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
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Житель Тульской области застрелил егеря

Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из жителей Тульской области застрелил из ружья егеря в поселке Кондратово Белевского района, а при задержании покончил с собой.
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Общество

Стало известно о готовности Подмосковья ввести пропуска

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Lenta.ru 11:37
Общество

На Кубани определят организации, которые возобновят работу

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 апреля выступит с новым обращением к жителям края в эфире регионального канала.
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Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Здоровье

Врач Ингве Густафсон уверен, что в Швеции из-за коронавируса станут чаще умирать пожилые

Шведский врач Ингве Густафсон рассказал, что коронавирус активно распространяется в пансионатах для престарелых, из-за этого, вероятно, увеличится смертность пожилых людей, сообщает редакция газеты Aftonbladet.
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Происшествия

Домашнюю изоляцию ежедневно нарушают 60 петербуржцев, вернувшихся из-за рубежа

Десятки петербуржцев ежедневно нарушают режим самоизоляции после возвращения из-за рубежа, рассказал председатель комитета территориального развития Александр Бельский.
АБН 12:12
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

РИА Новости 01:59
Экономика

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

Правительство России завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
ТАСС 05:37
Культура

Большой театр покажет трансляции «Бориса Годунова» и «Щелкунчика»

Север Столицы вчера в 06:00
Здоровье

Минздрав предупреждает о летальности попыток самолечения коронавируса

Отмечается, что в последнее время в социальных сетях появляется информация о якобы положительных свойствах некоторых лекарств, однако не все они сочетаются с другими препаратами и не все имеют доказанную эффективность.
Вести.Ru 09:00
Кино

Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»

News.ru 10:50
Экономика

В России предлагают снизить ставку НДС на электронные книги

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило ввести 10- процентную ставку НДС на электронные книги, связанные с наукой, образованием и культурой.
Парламентская газета 10:09
Экономика

Набиуллина заявила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной

Набиуллина выразила надежду, что рецессии удастся избежать.
Вечерняя Москва 10:10
Здоровье

В Саратовской области растет количество пациентов с пневмонией

В Саратовской области регистрируется увеличение количества пациентов с пневмонией.
Версия-Саратов 07 апреля в 12:58
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Общество

Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 10:49
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Общество

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах

В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Lenta.ru 11:10
Энергетика

Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Москва 24 вчера в 23:42
Общество

В Британии рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Джонсона

Премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, уже немного ходит по палате, общается с врачами.
RT на русском 11:50
Экономика

Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности

Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ вчера в 15:35
Авто

Стало известно, когда появится обновлённый внедорожник Lada 4x4 Bronto

Напомним, что Lada 4x4 Bronto впервые появился 3 года назад.
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Религия

РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
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Биатлон

СБР предложил Польховского на пост главного тренера сборной России

"Решено направить на согласование в Минспорт кандидатуру Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне 2020-2021 г." - говорится в сообщении.
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Аршавин поработал курьером и доставил продукты болельщикам «Зенита»

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В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Инсайт связали с системой вознаграждения

В работе, которая опубликована в журнале NeuroImage, авторы высказывают предположение, что озарение активирует систему вознаграждения и вызывает чувство удовлетворения.
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