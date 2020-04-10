Общество
РИА НовостиВ Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся
От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что от этого выиграла и мировая экономика в целом, которая в случае срыва соглашения "могла бы погрузиться просто в хаос".
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Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Житель Тульской области застрелил егеря
Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из жителей Тульской области застрелил из ружья егеря в поселке Кондратово Белевского района, а при задержании покончил с собой.
Общество
Стало известно о готовности Подмосковья ввести пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ближайшее время объявит о введении в регионе пропускной системы на период действия режима повышенной готовности и всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса.
Общество
На Кубани определят организации, которые возобновят работу
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 апреля выступит с новым обращением к жителям края в эфире регионального канала.
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Здоровье
Врач Ингве Густафсон уверен, что в Швеции из-за коронавируса станут чаще умирать пожилые
Шведский врач Ингве Густафсон рассказал, что коронавирус активно распространяется в пансионатах для престарелых, из-за этого, вероятно, увеличится смертность пожилых людей, сообщает редакция газеты Aftonbladet.
Происшествия
Домашнюю изоляцию ежедневно нарушают 60 петербуржцев, вернувшихся из-за рубежа
Десятки петербуржцев ежедневно нарушают режим самоизоляции после возвращения из-за рубежа, рассказал председатель комитета территориального развития Александр Бельский.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Экономика
Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка
Правительство России завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Культура
Большой театр покажет трансляции «Бориса Годунова» и «Щелкунчика»
Здоровье
Минздрав предупреждает о летальности попыток самолечения коронавируса
Отмечается, что в последнее время в социальных сетях появляется информация о якобы положительных свойствах некоторых лекарств, однако не все они сочетаются с другими препаратами и не все имеют доказанную эффективность.
Экономика
В России предлагают снизить ставку НДС на электронные книги
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило ввести 10- процентную ставку НДС на электронные книги, связанные с наукой, образованием и культурой.
Экономика
Набиуллина заявила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной
Набиуллина выразила надежду, что рецессии удастся избежать.
Здоровье
В Саратовской области растет количество пациентов с пневмонией
В Саратовской области регистрируется увеличение количества пациентов с пневмонией.
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Общество
Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Общество
Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах
В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Энергетика
Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Общество
В Британии рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Джонсона
Премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, уже немного ходит по палате, общается с врачами.
Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Авто
Стало известно, когда появится обновлённый внедорожник Lada 4x4 Bronto
Напомним, что Lada 4x4 Bronto впервые появился 3 года назад.
Религия
РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
Биатлон
СБР предложил Польховского на пост главного тренера сборной России
"Решено направить на согласование в Минспорт кандидатуру Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне 2020-2021 г." - говорится в сообщении.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Наука
Инсайт связали с системой вознаграждения
В работе, которая опубликована в журнале NeuroImage, авторы высказывают предположение, что озарение активирует систему вознаграждения и вызывает чувство удовлетворения.