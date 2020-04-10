Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся

От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что от этого выиграла и мировая экономика в целом, которая в случае срыва соглашения "могла бы погрузиться просто в хаос".
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В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся

ТАСС09:03

В Кремле считают состоявшейся сделку ОПЕК+

RT на русском10:02

В Кремле заверили, что Россия не проигрывает от новой сделки ОПЕК+

Интерфакс09:17

В Кремле назвали состоявшейся сделку ОПЕК+

РБК10:03

Россия отказалась признавать поражение в сделке ОПЕК+

Lenta.ru09:18

В Кремле оценили решение Мексики по нефтедобычи в рамках ОПЕК+

РИА Новости09:14

Песков — о сделке ОПЕК+: «Здесь нет проигравших»

BFM.ru03:36
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Gazeta.SPb вчера в 15:42
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Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

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Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa вчера в 13:23
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Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
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В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
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Поскольку Just Let Me Play убирает из игры обучение, мод предназначен для тех, кто знаком с правилами Mount & Blade II.
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Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул

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В операционной системе Windows 10 удалось обнаружить скрытый раздел.
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