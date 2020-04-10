Общество
РИА НовостиВ Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся
От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что от этого выиграла и мировая экономика в целом, которая в случае срыва соглашения "могла бы погрузиться просто в хаос".
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Общество
В Калуге на дистанционном уроке школьникам показали порно
В Калуге ученикам пятого класса во время дистанционного урока показали порнографический фильм.
Общество
В Испании готовятся к летнему сезону без туристов
Правительство Испании готовится к летнему сезону – предполагается, что он пройдет без приезда иностранных туристов из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
В Ивановской области усилили ограничения из-за коронавируса
Иваново, 10 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Новые ограничительные меры для борьбы с распространением с коронавируса вводятся на территории Ивановской области, соответствующий указ подписал губернатор Станислав Воскресенский 10 апреля.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил главную опасность нового коронавируса
Доктор Александр Мясников рассказал, что при прошлых вспышках коронавируса пациенты сразу же отправлялись в больницы и не распространяли вирус вокруг себя.
Общество
Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Общество
В Москве резко выросло число госпитализаций больных коронавирусом
В Москве в два раза выросло количество госпитализированных из-за коронавируса, рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Общество
Попова назвала два выхода из ситуации с эпидемией коронавируса
Выхода из ситуации с эпидемией коронавируса всего два - вакцина и появление иммунитета после заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Кино
Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина
Сериал о «карантинной любви» решил снять Константин Богомолов: в основе «Безопасных связей» истории сразу трех пар,у которых во время самоизоляции развиваются отношения.
Политика
Чрезвычайно удобные меры для властей: экономист заявил об угрозе усиления госкапитализма из-за COVID-19
Меры из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, которые являются оправданными в экстремальной ситуации, могут оказаться «чрезвычайно удобными» для российских властей.
Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России.
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы заподозрили коронавирус
В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе предварительно подтвержден диагноз коронавирус у 170 врачей и пациентов.
Гаджеты
Samsung представил два мощных бюджетных смартфона. Цены
Экономика
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Экономика
Набиуллина спрогнозировала отрицательный ВВП в 2020 году
Еще 20 марта Набиуллина говорила, что за 2020 г. ВВП все-таки вырастет.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Игры
Ничего лишнего – мод для Mount And Blade 2: Bannerlord убирает из игры глючную кампанию
Поскольку Just Let Me Play убирает из игры обучение, мод предназначен для тех, кто знаком с правилами Mount & Blade II.
Экономика
Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Технологии
В Windows 10 обнаружен скрытый раздел
В операционной системе Windows 10 удалось обнаружить скрытый раздел.
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020 года»
В номинации «Дизайн года» лидером оказалась японская Mazda 3. Лучшим спортивным автомобилем и лучшим автомобилем категории люкс признали Porsche Taycan.
Религия
РПЦ допустила посещение храмов прихожанами на Страстную неделю и Пасху
В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения, при этом однозначного запрета на это нет, документ разработан рабочей группой при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским
Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.