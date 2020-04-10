От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что от этого выиграла и мировая экономика в целом, которая в случае срыва соглашения "могла бы погрузиться просто в хаос".

Энергетика Новак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+. 115

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