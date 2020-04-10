Общество
РИА НовостиВ Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся
От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что от этого выиграла и мировая экономика в целом, которая в случае срыва соглашения "могла бы погрузиться просто в хаос".
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Энергетика
Новак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками
Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+.
REGNUM 15:28
Армия и оружие
Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» вернулись в Севастополь
Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" прибыли на рейд Севастополя из длительного похода.
Sudostroenie.info 07:59
Общество
В Москве начнут вводить пропускной режим
В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
Экономика
Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн
Ранее Bloomberg уже сообщал, что Минфин изучает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб.
РБК 16:49
Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Кино
Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы»
В трейлере спин-оффа показали вертолет, на котором увезли помощника шерифа Телеканал AMC обещал, что Рик Граймс обязательно вернется, и он вернулся.
Комсомольская правда 08 апреля в 03:16
Кино
Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»
В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Piter.tv вчера в 07:52
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
ТАСС 16:37
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество
ВОЗ сообщила о замедлении распространения коронавируса в Европе
Темпы распространения коронавирусной инфекции в некоторых странах Европы заметно снизились, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Политика Сегодня 13:28
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Общество
Москвичей оставили без салонов красоты из-за коронавируса
Москвичей решили оставить без салонов красоты из-за распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:48
Общество
В Петербурге составили 300 протоколов за нарушение режима самоизоляции
В Петербурге за нарушение режима самоизоляции успели выписать около 300 протоколов об административных правонарушениях.
Мойка78 12:48
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
Происшествия
В Москве оштрафовали еще пять нарушителей режима самоизоляции
Суды в Москве оштрафовали еще пятерых человек, нарушивших режим самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
РБК 13:28
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Российская газета 11:52
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы 09:31
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Здоровье
В Минздраве назвали возможность диагностировать коронавирус без теста
Как сообщает МедиаПоток, диагноз «коронавирусная инфекция» врачи могут поставить и без подтверждения в лаборатории, а лишь используя клиническую картину заболевания.
МедиаПоток 05:22
Происшествия
Оштрафованный после прогулки с псом москвич обжаловал решение суда
Иисус Воробьев, задержание которого при прогулке с собакой на Патриарших прудах в Москве стало резонансным, обжаловал постановление о штрафе в тысячу рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Елисеев.
РИА Новости 14:57
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Путешествия
Британские туроператоры не продают туры в Египет на лето
Не рассчитывают на полетные программы в Египет и в летние месяцы.
Countryscanner 05:25
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
ТАСС 13:44
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
Футбол
Сигурдссон: мы должны преодолеть это испытание
Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о том, чем занимается на карантине.
Газета.Ru 16:37
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ 15:56
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество
Вывозные рейсы вернут в Петербург 139 человек сегодня и 50 завтра
«Аэрофлот» доставит около 50 человек из Бангкока в Санкт-Петербург 11 апреля, об этом 10 апреля сообщает Росавиация.
Фонтанка.Ру 12:44
Наука
Ученые доказали эффективность онлайн-обучения
Эксперимент, проведенный специалистами НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Калифорнийского университета Беркли, доказал, что онлайн-обучение не менее эффективно, чем традиционные занятия.
Medical Note 05:40
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21