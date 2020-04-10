Общество
РИА НовостиВ Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся
От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что от этого выиграла и мировая экономика в целом, которая в случае срыва соглашения "могла бы погрузиться просто в хаос".
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Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
В Крыму ужесточают штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Крыму ужесточат меры наказания для граждан за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий закон примет сегодня парламент республики.
ForPost 05:18
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Шоу-бизнес
Семья Бабкиной потратила более полумиллиона рублей на ее лечение
Выяснилось, что сутки лечения обходятся ее близким в весьма солидную сумму — 25 тысяч рублей.
WomanHit.ru 11:15
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
Российская газета 11:30
Футбол
Аршавин стал курьером для доставки продуктов пожилым болельщикам
РИА Новости 06:22
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлили на неделю
В документе указано, что режим самоизоляции в регионе продлят до воскресенья, 19 апреля.
Самарская газета 12:06
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Авто
Назвали 5 производителей нержавеющих автомобилей
Следом на третьей позиции идут автомобили марки Volvo. Производитель обрабатывает кузов транспортных средств с помощью горячей оцинковки.
Тарантас Ньюс 07 апреля в 10:46
Общество
Собянин предупредил москвичей о тяжелых испытаниях
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей, что в ближайшее время грядут тяжелые испытания.
Газета.Ru 13:00
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 02:22
Общество
Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе
Скорость распространения коронавиурса в странах Европы постепенно замедляется.
РБК 12:22
Авто
На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz
Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Motor вчера в 09:30
Общество
Алиханов — о коронавирусе в регионе: Ситуация ухудшается
Ситуация с коронавирусом в Калининградской области ухудшается.
Клопс 07:41
Экономика
Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через две недели
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Life, рост цен на ряд товаров в течение следующих 2 недель признали в отечественном «Руспродсоюзе».
ToDay News Ufa 06:35
Наука
Люди поверили в ложные воспоминания других
Неспособность определить неправду не зависела от того, как подавался материал (аудио, видео без звука или и то, и другое), а также участникам не помогал и тот факт, что они знали, что воспоминание в действительности может быть ложным.
N+1 10:12
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Общество
Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
Политика
Мишустин уволил первого замминистра просвещения
Премьер-министр России Михаил Мишустин отстранил от должности первого замминистра просвещения Павла Зеньковича.
Газета.Ru 13:51
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество
В Петербурге запретили посещение кладбищ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
RT на русском 09:09
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Общество
Девятиклассникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ-2020
Минпросвещения и Рособрнадзор установят периоды проведения ГИА-9 по обязательным учебным предметам. Конкретные даты определят сами регионы.
АТВмедиа 10:00
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
Экономика
Утверждены новые критерии отбора системообразующих предприятий
Правкомиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" .
ТАСС 12:27
Происшествия
В Вяземском районе коронавирус подозревают у трех человек
Все трое изолированы Смоленск, 10 апреля. В Вяземском районе Смоленской области заражение коронавирусом подозревают у трех жителей.
О чем говорит Смоленск 12:06