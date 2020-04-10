Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся

От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что от этого выиграла и мировая экономика в целом, которая в случае срыва соглашения "могла бы погрузиться просто в хаос".
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Кремль считает сделку ОПЕК+ состоявшейся

Коммерсантъ09:38

В Кремле заверили, что Россия не проигрывает от новой сделки ОПЕК+

Интерфакс09:17

В Кремле считают состоявшейся сделку ОПЕК+

RT на русском10:02

В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся

ТАСС09:03

В Кремле назвали состоявшейся сделку ОПЕК+

РБК10:03

В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся

РИА Новости09:35

Россия отказалась признавать поражение в сделке ОПЕК+

Lenta.ru09:18
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Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
21
Энергетика

Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:22
11
Киберспорт

Bethesda выпустила второй трейлер к игре Fallout 76 Wastelanders

Megaobzor.com вчера в 14:29
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
3,7K
Политика

Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады

Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.
Lenta.ru 11:04
Общество

В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
11
Общество

Власти Подмосковья вводят пропускной режим

Вестник Кавказа 14:08
109
Общество

Немерюк: Кладбища будут открыты только для похоронных процессий

Что касается участия в похоронных процессиях. Изначально со всеми родственниками проводится беседа в обязательном порядке.
Эхо Москвы вчера в 14:11
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Здоровье

В Минздраве отметили возможность диагностировать коронавирус без теста

Врачи могут диагностировать у больных коронавирусную инфекцию до лабораторного подтверждения, так как болезнь имеет характерную клиническую картину, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском вчера в 15:39
771
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
Российская газета 11:30
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Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
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Экономика

Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости 08:31
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Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
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Происшествия

Заключенные устроили бунт в Иркутской области

Газета.Ru 14:02
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Политика

Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
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Наука

Медик объяснил, почему курильщики рискуют заразиться коронавирусом

Доктор Дженис Люн, специализирующийся на респираторных заболеваниях, в интервью Bloomberg рассказал об исследовании, которое подтверждает, что курильщики имеют больший риск заразиться коронавирусом.
Политическая Экспертиза вчера в 10:52
1
Экономика

В России направят почти триллион рублей на стимулирование экономики

Как сообщает Коммерсатъ со ссылкой на Bloomberg, Правительство России планирует стимулировать экономику страны, направив на эти цели дополнительное финансирование.
Ёлдаш 12:59
1
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
630
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом и Сальманом

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил положение дел на нефтяных рынках, а также результаты переговоров в рамках прошедшей встречи ОПЕК+.
Профиль 01:16
137
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
1K
Общество

Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе.
Известия 13:27
3
Общество

В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением".
Интерфакс 13:02
71
Общество

Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
840
Футбол

«Реал» проявляет интерес к дорогостоящему защитнику «РБ Лейпцига»

Мадрид, 10 апреля 2020, 21:27 — REGNUM Центральный защитник «Ред Булл Лейпцига» и молодежной сборной Франции Дайо Упамекано попал в трансферный список мадридского «Реала».
REGNUM 14:27
Общество

Парковку для медиков в Москве сделали бесплатной с 13 апреля

Парковку для медиков в столице сделали бесплатной, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Агентство Москва 14:28
6
Общество

В Италии продлили карантин до 3 мая

Режим ограничительных мер в Италии, связанный с распространением нового коронавируса, продлен до 3 мая.
Rambler News Service 14:29
3
Происшествия

Суд заключил экс-начальника колонии №9 Савельева под стражу

Петрозаводск говорит 15:16
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч

Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
ТАСС 13:44
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Спорт

Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
Газета.Ru 12:31
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Шоу-бизнес

Лечение Надежды Бабкиной обойдется в 300 тысяч рублей

Родные Надежды Бабкиной заплатили более 300 тысяч рублей аванса за спасение певицы.
КП - Новосибирск 13:36
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