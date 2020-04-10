Общество
РИА НовостиВ Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся
От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что от этого выиграла и мировая экономика в целом, которая в случае срыва соглашения "могла бы погрузиться просто в хаос".
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Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
Энергетика
Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:22
Киберспорт
Bethesda выпустила второй трейлер к игре Fallout 76 Wastelanders
Megaobzor.com вчера в 14:29
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Политика
Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады
Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.
Lenta.ru 11:04
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Общество
Власти Подмосковья вводят пропускной режим
Вестник Кавказа 14:08
Общество
Немерюк: Кладбища будут открыты только для похоронных процессий
Что касается участия в похоронных процессиях. Изначально со всеми родственниками проводится беседа в обязательном порядке.
Эхо Москвы вчера в 14:11
Здоровье
В Минздраве отметили возможность диагностировать коронавирус без теста
Врачи могут диагностировать у больных коронавирусную инфекцию до лабораторного подтверждения, так как болезнь имеет характерную клиническую картину, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском вчера в 15:39
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
Российская газета 11:30
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Экономика
Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости 08:31
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Происшествия
Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Газета.Ru 14:02
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Наука
Медик объяснил, почему курильщики рискуют заразиться коронавирусом
Доктор Дженис Люн, специализирующийся на респираторных заболеваниях, в интервью Bloomberg рассказал об исследовании, которое подтверждает, что курильщики имеют больший риск заразиться коронавирусом.
Политическая Экспертиза вчера в 10:52
Экономика
В России направят почти триллион рублей на стимулирование экономики
Как сообщает Коммерсатъ со ссылкой на Bloomberg, Правительство России планирует стимулировать экономику страны, направив на эти цели дополнительное финансирование.
Ёлдаш 12:59
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом и Сальманом
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил положение дел на нефтяных рынках, а также результаты переговоров в рамках прошедшей встречи ОПЕК+.
Профиль 01:16
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Общество
Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе.
Известия 13:27
Общество
В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением".
Интерфакс 13:02
Общество
Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
Футбол
«Реал» проявляет интерес к дорогостоящему защитнику «РБ Лейпцига»
Мадрид, 10 апреля 2020, 21:27 — REGNUM Центральный защитник «Ред Булл Лейпцига» и молодежной сборной Франции Дайо Упамекано попал в трансферный список мадридского «Реала».
REGNUM 14:27
Общество
Парковку для медиков в Москве сделали бесплатной с 13 апреля
Парковку для медиков в столице сделали бесплатной, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Агентство Москва 14:28
Общество
В Италии продлили карантин до 3 мая
Режим ограничительных мер в Италии, связанный с распространением нового коронавируса, продлен до 3 мая.
Rambler News Service 14:29
Происшествия
Суд заключил экс-начальника колонии №9 Савельева под стражу
Петрозаводск говорит 15:16
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
ТАСС 13:44
Спорт
Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
Газета.Ru 12:31
Шоу-бизнес
Лечение Надежды Бабкиной обойдется в 300 тысяч рублей
Родные Надежды Бабкиной заплатили более 300 тысяч рублей аванса за спасение певицы.
КП - Новосибирск 13:36