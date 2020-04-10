От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что от этого выиграла и мировая экономика в целом, которая в случае срыва соглашения "могла бы погрузиться просто в хаос".

Энергетика Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. 11

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,7K

Политика Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.

Общество В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста. 11

Здоровье В Минздраве отметили возможность диагностировать коронавирус без теста Врачи могут диагностировать у больных коронавирусную инфекцию до лабораторного подтверждения, так как болезнь имеет характерную клиническую картину, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко. 771

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно. 518

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. 327

Экономика Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. 289

Политика Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства. 46

Наука Медик объяснил, почему курильщики рискуют заразиться коронавирусом Доктор Дженис Люн, специализирующийся на респираторных заболеваниях, в интервью Bloomberg рассказал об исследовании, которое подтверждает, что курильщики имеют больший риск заразиться коронавирусом. 1

Экономика Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете. 630

Политика В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом и Сальманом Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил положение дел на нефтяных рынках, а также результаты переговоров в рамках прошедшей встречи ОПЕК+. 137

Общество В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением". 71

Общество Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 840

Футбол «Реал» проявляет интерес к дорогостоящему защитнику «РБ Лейпцига» Мадрид, 10 апреля 2020, 21:27 — REGNUM Центральный защитник «Ред Булл Лейпцига» и молодежной сборной Франции Дайо Упамекано попал в трансферный список мадридского «Реала».