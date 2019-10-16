Политика

Sochi.comSochi.comПутин и Эрдоган встретятся в Сочи

"Наш президент планирует нанести визит в Сочи 22 октября" - говорится в заявлении администрации президента Турции. Президент России Владимир Путин обсудит с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, - заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Эрдоган стал метаться между Путиным и Трампом

REGNUM00:30

Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 22 октября

Росбалтвчера в 17:20

В Кремле назвали тему переговоров Путина и Эрдогана

Известиявчера в 16:42

Эрдоган планирует посетить Сочи 22 октября

РИА Новостивчера в 15:22

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Взгляд.рувчера в 16:12

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Российская газетавчера в 16:49

Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября

ТАССвчера в 15:59
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
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RT на русском 15 октября в 04:39
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В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости вчера в 13:08
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Российская газета вчера в 07:18
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РБК вчера в 15:55
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Политика

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РИА Новости вчера в 20:22
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Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

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Российская газета вчера в 08:24
Гаджеты

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ГЛАС.RU вчера в 04:33
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