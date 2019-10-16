Политика
Sochi.comПутин и Эрдоган встретятся в Сочи
"Наш президент планирует нанести визит в Сочи 22 октября" - говорится в заявлении администрации президента Турции. Президент России Владимир Путин обсудит с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, - заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
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Повышение глобальной температуры из-за изменения климата усугубит загрязнение воздуха в городах России.
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В Москве будет создан новый футбольный клуб Moscow City.