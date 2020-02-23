Политика
РБКВ Кремле сообщили о ходе согласования саммита по Сирии
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, встреча лидеров четверки намечена на 5 марта и должна пройти в Стамбуле. При этом турецкий лидер отметил, что Путин пока не сообщил о готовности приехать на саммит.
Читать в источнике
Оценить
Президент Путин является сторонником проведения саммита. Как удастся согласовать графики четырех президентов, то, конечно, такой саммит состоится.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРамблер 07:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Политика
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы о десантниках вопреки запрету
Украинский телеканал «Интер» 23 февраля показал два фильма о советских десантниках несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
В Татарстане произошло массовое отравление парами хлора в бассейне
Кино
Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Путешествия
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Политика
Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова
Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо
Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Гаджеты
На сайте американского магазина появились новые AirPods за $399
В базу товаров американского магазина Target добавили новые несколько товаров от Apple.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Армия и оружие
Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии
Боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Экономика
Средняя зарплата в Коми в декабре превысила 66 тысяч рублей
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Коми в декабре прошлого года составила 66 тысячи 130 рублей.
Футбол
Примера. «Гранада» в гостях разгромила «Осасуну»
Встреча завершилась со счетом 0:3. Все голы команда из Гранады забила в первом тайме.
Армия и оружие
Россия: спутники Илона Маска могут иметь военное назначение
По словам Боева, гражданские спутники Маска могут нести реальную угрозу для безопасности России.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Общество
В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки
Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
В Китае из-за коронавируса продажи авто рухнули на 92%
Футбол
Венгер не хочет, чтобы «Ливерпуль» повторил знаменитый рекорд его «Арсенала»
Бывший французский тренер Арсен Венгер оценил шансы «Ливерпуля» повторить знаменитый рекорд его «Арсенала» — закончить сезон без поражений в английской Премьер-лиге.
Шоу-бизнес
Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом
17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
Политика
На Украине из-за ситуации с эвакуированными из КНР уволился губернатор
Владимир Зеленский принял отставку губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля, сообщает пресс-служба украинского президента.
Футбол
Азар пропустит матчи с «Манчестер Сити» из-за травмы
Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пропустит предстоящие матчи против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы лодыжки, рапортует пресс-служба испанского клуба.
Игры
Hasbro: Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году
Ролевая игра Baldur’s Gate 3 выйдет в ранний доступ до конца 2020 года.
Технологии
Обновленный Единый транспортный портал заработал в Москве
В Москве с субботы, 22 февраля, стала доступна обновленная версия Единого транспортного портала.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).