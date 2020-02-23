Президент Путин является сторонником проведения саммита. Как удастся согласовать графики четырех президентов, то, конечно, такой саммит состоится.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, встреча лидеров четверки намечена на 5 марта и должна пройти в Стамбуле. При этом турецкий лидер отметил, что Путин пока не сообщил о готовности приехать на саммит.

В Кремле сообщили о ходе согласования саммита по Сирии

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