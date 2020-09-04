Политика
ИзвестияВ Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального. Об этом он рассказал в ходе беседы с журналистами в пятницу, 4 сентября.
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с чего всё началось
Песков отказался прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.ТАСС05:01
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Автоматически обработано 7395 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
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Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Следы отравляющего вещества обнаружены не только в крови Алексея Навального. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на коллег из Der Spiegel.
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на Первенстве Москвы
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Газета.Ru 10:57
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Захватившего отделение Альфа-банка в мае в Москве признали невменяемым
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Политика
В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и ФРГ
В эфире белорусского телевидения покажут записи перехваченного разведкой разговора Варшавы и Берлина.
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Наноспутник МГУ и университета Гренобля доставлен на орбиту
Агентство Москва вчера в 08:57
Происшествия
В Службе по ЧС Грузии сообщили о погибшем при взрыве в Тбилиси
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Никиту Белых этапировали в Киров. Об этом рассказал адвокат бывшего губернатора Кировской области Андрей Грохотов, пишет «Интерфакс».
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Минск обвинил Запад в попытке незаконно сменить власть в Белоруссии
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Польша, Литва, Чехия и Украина пытаются незаконно сменить власть в республике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Космос
Европейский телескоп сделал самые детальные снимки поверхности Солнца
Астрономы из ФРГ, использующие самый крупный на европейской территории телескоп GREGOR сделали самые подробные снимки солнечной поверхности.
Discover24 вчера в 11:06
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Дерипаска призвал перестать кормить Москву
Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов.
REGNUM вчера в 09:38
Футбол
Месси решил остаться в «Барселоне»
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Президент Сербии Александар Вучич отверг один из пунктов соглашения с Косово, который признавал бы его независимость.
Ruposters.ru 01:43
Игры
AMD намекнула на грядущий анонс Radeon RX 6000 в игре Fortnite
Стример площадки Twitch под псевдонимом MissGinaDarling обнаружила в популярной многопользовательской игре Fortnite намёк на скорый анонс нового поколения графических ускорителей игрового сегмента компании AMD.
3DNews 10:35
Общество
Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток
Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 10:16
Экономика
Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил о рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России, пишет РБК.
РИА Новости 03:01
Авто
Продажи новых автомобилей в РФ в августе упали на 0,5%
Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в прошлом месяце достигли 137 517 единиц.
Car.ru 08:38
Происшествия
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В Анапе умерла женщина, пострадавшая при столкновении двух микроавтобусов, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Интерфакс 02:16
Финансы
Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль
Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК 04:35
Космос
Китай запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань
Китай успешно запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия в пятницу, 4 сентября, сообщила корпорация космической науки и техники (CASC).
Телеканал 360° 10:39
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Возобновление самоизоляции и заражение от детей: заявления Голиковой и Поповой
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, рассказала о выводе отечественных и зарубежных коллег, согласно которому дети практически не заражают взрослых COVID-19.
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Предварительные продажи новинки стартуют 7 сентября. Компания Honor в рамках мероприятия IFA 2020 представила умные часы Honor Watch GS Pro.
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Jeep представил внедорожник Grand Wagoneer
Представители компании Jeep официально заявили о начале реализации модели Grand Wagoneer, которая будет налажена в американском городе Детройт.
CT news 03:00
Экономика
Венгрия отказалась утверждать пакет помощи экономике ЕС
Власти Венгрии отказываются утверждать пакет помощи пострадавшей от пандемии коронавируса экономике ЕС объемом 750 млрд евро из-за новых правил распределения дотаций в зависимости от соблюдения страной принципов верховенства права, сообщило Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Взгляд.ру вчера в 20:03
Общество
В медцентры поступила российская вакцина от коронавируса «Спутник V»
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная центром Гамалеи, развезена в медцентры.
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Луис Суарес согласовал контракт с «Ювентусом»
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Лобода отметила последний день лета в платье-кольчуге
Известная певица Светлана Лобода проводила финальный день лета в очень откровенном платье.
ПолитРоссия вчера в 16:27
Шоу-бизнес
53-летняя Рената Литвинова опубликовала редкое фото в купальнике
53-летняя артистка на своей странице в Instagram выложила фото в купальнике.
Pravda.Ru 09:32
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Доктор Мясников обнаружил пользу во вредных привычках людей
Вредные привычки, как принято считать, оказывают пагубное влияние на организм.
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу
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