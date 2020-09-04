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Известия
Известия

В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального. Об этом он рассказал в ходе беседы с журналистами в пятницу, 4 сентября.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ

Песков отказался прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.
ТАСС05:01
Подробнее о событии
RT на русском

Белоруссия передала ФСБ данные по ситуации с Навальным

RT на русском08:54
РИА Новости

В Кремле рассказали о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

РИА Новости05:48
ТАСС

Песков заявил, что материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ

ТАСС05:01
Газета.Ru

Песков: спецслужбы изучают данные Минска по заявлению Берлина о Навальном

Газета.Ru05:18
Lenta.ru

Кремль заявил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Lenta.ru05:15
Коммерсантъ

Песков: спецслужбы анализируют данные Белоруссии о Навальном

Коммерсантъ05:12
РБК

Минск передал ФСБ данные о фальсификациях в словах Меркель про Навального

РБК05:43

Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Подписанию соглашения предшествовали встречи президента США Дональда Трампа с главой Сербии Александром Вучичем и премьером правительства автономного края Косово и Метохия Авдуллахом Хоти.
Известия12:21

В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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