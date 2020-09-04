В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального. Об этом он рассказал в ходе беседы с журналистами в пятницу, 4 сентября.В источнике
С чего всё началось
Песков заявил, что материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ
Песков отказался прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.
ТАСС05:01
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