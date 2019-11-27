Политика
ИзвестияВ Кремле сообщили о переговорах с Киевом по газовому вопросу
Россия и Украина продолжают работать над заключением нового контракта по транзиту газа, но времени осталось немного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 27 ноября.
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Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Режиссёр Андрей Кончаловский старается с оптимизмом смотреть на состояние своей 20-летней дочери Марии.
Транспорт
Путин объявил название трассы М-11
Рассказывая президенту о новой трассе, министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что все подобные дороги имеют названия.
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Политика
Пушков оценил обращение четырех стран к РФ по Украине
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призыв глав МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины к России "уважать международное право".
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Космос
Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС
Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Первый рабочий день в 2020 году у россиян выпадает на четверг – 9 января. Завершится неделя следующим днем – пятницей 10 января.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Общество
В Роскосмосе отреагировали на связь дочери первого зама Рогозина с США
В Роскосмосе прокомментировали информацию о наличии у недвижимость в США у дочери первого заместителя главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Общество
В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Армия и оружие
ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие в ДНР
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты пригрозил судом Дмитрию Шепелеву и его команде
Бывший муж Лолиты Милявской тренер по сквошу Дмитрий Иванов удивил Дмитрия Шепелева своими требованиями.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Спорт
Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА
Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Футбол
«Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за оскорбления Дзюбы
Во время встречи фанаты московского клуба выкрикивали нецензурные речёвки, обращаясь к нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе, передаёт телеканал «360».
Экономика
Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. — это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
Происшествия
В кабинете одесского гинеколога установили камеру и продавали видео на порносайты
Сообщается, что речь идет о кадрах, снятых с начала 2018-ого по апрель 2019-ого года. Они попались на глаза одной из пациенток диспансера.
Шоу-бизнес
Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Примечательно, что первой супругой Алдонина была популярная певица Юлия Началова, в браке с которой у футболиста родилась дочь Вера.
Кино
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Политика
Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже
В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.