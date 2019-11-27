Россия и Украина продолжают работать над заключением нового контракта по транзиту газа, но времени осталось немного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 27 ноября.

В Кремле сообщили о переговорах с Киевом по газовому вопросу

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

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Космос Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.

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