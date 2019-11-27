Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле сообщили о переговорах с Киевом по газовому вопросу

Россия и Украина продолжают работать над заключением нового контракта по транзиту газа, но времени осталось немного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 27 ноября.
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В Кремле сообщили о переговорах с Киевом по газовому вопросу

Известия07:08

В Кремле сообщили о переговорах по газовому вопросу с Киевом

RT на русском04:52

Кремль заявил о цейтноте в работе по контракту с «Нафтогазом»

РБК04:26

Кремль: газовые переговоры с Киевом находятся в цейтноте

Коммерсантъ04:42

В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с «Нафтогазом»

РИА Новости04:07

Песков заявил, что Россия и Украина находятся в цейтноте по газовым переговорам

ТАСС04:03

Песков рассказал о цейтноте в споре «Нафтогаза» и «Газпрома»

Газета.Ru04:01
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
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Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Режиссёр Андрей Кончаловский старается с оптимизмом смотреть на состояние своей 20-летней дочери Марии.
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Транспорт

Путин объявил название трассы М-11

Рассказывая президенту о новой трассе, министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что все подобные дороги имеют названия.
РИА Новости 07:11
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Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Известия вчера в 07:35
Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к РФ по Украине

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призыв глав МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины к России "уважать международное право".
Московский Комсомолец 02:40
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МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru вчера в 14:58
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Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС

Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.
РИА Новости 06:54
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Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Первый рабочий день в 2020 году у россиян выпадает на четверг – 9 января. Завершится неделя следующим днем – пятницей 10 января.
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Газета.Ru 06:29
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия вчера в 07:41
Общество

В Роскосмосе отреагировали на связь дочери первого зама Рогозина с США

В Роскосмосе прокомментировали информацию о наличии у недвижимость в США у дочери первого заместителя главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Московский Комсомолец 08:33
Общество

В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
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Армия и оружие

ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие в ДНР

ИА Новороссия 25 ноября в 01:53
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты пригрозил судом Дмитрию Шепелеву и его команде

Бывший муж Лолиты Милявской тренер по сквошу Дмитрий Иванов удивил Дмитрия Шепелева своими требованиями.
Paparazzi.ru 02:57
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
Армия и оружие

На видео попал танковый дрифт украинского Т-80БВ

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Спорт

Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА

Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство.
BFM.ru 07:51
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
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Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Газета.Ru 07:44
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«Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за оскорбления Дзюбы

Во время встречи фанаты московского клуба выкрикивали нецензурные речёвки, обращаясь к нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе, передаёт телеканал «360».
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Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.
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Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. — это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
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Происшествия

В кабинете одесского гинеколога установили камеру и продавали видео на порносайты

Сообщается, что речь идет о кадрах, снятых с начала 2018-ого по апрель 2019-ого года. Они попались на глаза одной из пациенток диспансера.
Что происходит 06:03
Шоу-бизнес

Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Примечательно, что первой супругой Алдонина была популярная певица Юлия Началова, в браке с которой у футболиста родилась дочь Вера.
Дни24 вчера в 09:44
Кино

Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат

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Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru вчера в 08:15
Политика

Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.
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В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
RT на русском 04:23
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Metaratings 00:35
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