Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении переговоров Россия и Белоруссия продолжают переговоры по запрошенному Минском кредиту на $600 млн, передает РИА "Новости".

В Кремле сообщили о продолжении переговоров по кредиту в $600 млн

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