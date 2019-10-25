Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле сообщили о продолжении переговоров по кредиту в $600 млн

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении переговоров Россия и Белоруссия продолжают переговоры по запрошенному Минском кредиту на $600 млн, передает РИА "Новости".
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Дмитрий Песков
Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 25 октября в 07:35

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