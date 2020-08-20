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РИА Новости
РИА Новости

В Кремле сообщили о прямом вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии

В Кремле уверены, что косвенное и даже прямое вмешательство извне в ситуацию в Белоруссии имеет место, и обеспокоены этим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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Телеканал 360°

Кремль заявил о вмешательстве других стран в дела Белоруссии

Телеканал 360°08:04
ТАСС

Песков: в Белоруссии наблюдается прямое и косвенное внешнее вмешательство

ТАСС07:52
РИА Новости

В Кремле ответили на сообщения о переговорах с белорусской оппозицией

РИА Новости07:38
Lenta.ru

Кремль ответил на призыв вмешаться в ситуацию в Белоруссии

Lenta.ru07:41
RT на русском

Песков заявил о вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии

RT на русском07:38
РБК

Кремль увидел косвенное и прямое внешнее вмешательство в дела Белоруссии

РБК08:24
Коммерсантъ

Кремль рассматривает диалог зарубежных государств с оппозицией Белоруссии как вмешательство

Коммерсантъ07:50

Российскую вакцину против коронавируса испытают на 40 тыс. человек

Начиная со следующей недели, мы запускаем масштабные пострегистрационные клинические исследования российской вакцины, в них примут участие более 40 тысяч человек. Они пройдут полностью по международным стандартам.
Кирилл Дмитриев
Российский бизнесмен
REGNUM09:58
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Карасев назначен на матч РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Локомотивом", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости09:33

Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре «Родина-мать»

Мнение дизайнера Артемия Лебедева, назвавшего монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским", нелепо и неуместно, считает председатель Волгоградского отделения ветеранов Сергей Назаров.
1:03
РИА Новостивчера в 13:20
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Онколог назвал наиболее подверженные раку органы

Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил о том, что больше всего раку подвержены женские молочные железы, кожа со злокачественными новообразованиями, толстая и прямая кишка, а также простата.
Московский Комсомолец07:06

Корабли ВМФ РФ взяли под охрану суда для «Северного потока-2»

Российская сторона задействовала боевые корабли Военно-морского флота для охраны судов, которые будут участвовать в достройке энергетического проекта "Северный поток - 2". Об этом замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов рассказал в интервью изданию "Интерфакс".
Капитал странывчера в 10:45
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В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Газета.Ru09:40
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