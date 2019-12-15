Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского

Девятого декабря прошел первый за три года саммит "нормандской четверки": Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины. Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца.
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Песков рассказал подробности встречи «нормандской четвёрки»

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В Кремле пожаловались на саботирующие решения Зеленского силы

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Газета.Ru05:52
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В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

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Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
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Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
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Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
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Бывший муж Ани Лорак расстался с моделью

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В Европейском и Африканском командовании ВС США объясняют причину появления американского эсминца в акватории Черного моря «обеспечением безопасности в регионе» и «взаимодействием с союзниками США».
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Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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