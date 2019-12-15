Политика
РИА НовостиВ Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского
Девятого декабря прошел первый за три года саммит "нормандской четверки": Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины. Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца.
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Спорт
Песков посоветовал спортивным властям России подать апелляцию в CAS
У российской стороны есть 21 день, чтобы подать апелляцию в CAS.
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали рост цен на газ «расплатой за некомпетентность»
«Расплатой за некомпетентность и коррупцию» назвал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ситуацию с ценой на газ.
Музыка
«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2
Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Армия и оружие
Российское оружие нелегально копируют за рубежом
Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Экономика
Нефтебазу в Крыму купил под экспорт настоящий полковник
Общество зарегистрировали в этом году, и, как сообщает «Коммерсантъ», одним из акционеров выступает полковник МВД в отставке, который сейчас руководит предприятием по оказанию ритуальных услуг в Курске.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Общество
Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином
Происшествия
В Челябинске начали проверку после нападения собаки на хозяина
Полиция начала проверку по факту нападения собаки на жителя Челябинска, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Происшествия
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами
Биатлон
Российские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Общество
Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Политика
Песков назвал причины демонизации России в США
Демонизация России в США связана с внутриполитическими процессами в самой Америке, где произошла поляризация в обществе, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Правительство может расширить план приватизации госкомпаний
Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Политика
Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Футбол
«Реал Сосьедад» добыл ничью в игре с «Барселоной»
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Происшествия
Тверской депутат устроил дебош в ночном клубе
Политика
Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года
Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Общество
Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов
Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак расстался с моделью
Ани Лорак рассталась с бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу ещё в прошлом году.
Политика
В Казахстане обсуждают переименование города Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу по переименованию города Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.
Армия и оружие
Американский эсминец направился к берегам России в Чёрном море
В Европейском и Африканском командовании ВС США объясняют причину появления американского эсминца в акватории Черного моря «обеспечением безопасности в регионе» и «взаимодействием с союзниками США».
Кино
Продолжение «Матрицы» выйдет в 2021 году
Сценаристом и режиссером новой «Матрицы» станет соавтор первых трех частей Лана Вачовски, пишет газета «Известия».
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Гаджеты