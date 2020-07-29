Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали новость о COVID-19 у Лукашенко

В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.
ТАССвчера в 11:39

Подробнее о событии

В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян

РБК06:17

В Кремле сообщили, что Путин проходит тесты на COVID-19 по мере необходимости

Газета.Ru05:43

Песков сообщил, что Путин продолжает тестироваться на коронавирус по мере необходимости

ТАСС05:53

В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

Интерфакс05:41

Кремль оказался не в курсе коронавируса у Лукашенко

Lenta.ru05:38

В Кремле высказались о переболевшем коронавирусом Лукашенко

RT на русском05:38

В Кремле рассказали о здоровье Путина после встречи с Лукашенко. Белорусский лидер перенес COVID-19

URA.Ru06:04
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:39, Ашберн
Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
11
Политика

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
Ведомости 12:08
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Политика

Трамп назвал причину сокращения военного присутствия США в Германии

Причиной сокращения численности американских войск в Германии является то, что Берлин тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.
ТАСС 10:23
Происшествия

В Саткинском районе мужчина убил жену на глазах у детей

По предварительным данным, семейная пара из Башкирии — мужчина 1988 года рождения и жена 1989 года рождения — везла 2-летнюю и 4-летнюю дочерей в детскую стоматологию.
Эхо Москвы в Челябинске 11:33
Футбол

Смолов вернулся из «Сельты» в «Локомотив»

Российский нападающий Фёдор Смолов вернулся в расположение московского «Локомотива» после завершения арендного соглашения с испанским футбольным клубом «Сельта».
RT на русском 11:50
1
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко нашла работу в Украине

Bimru.ru 08:39
Футбол

ФК «Краснодар» официально объявил о переходе Смольникова

Российская газета 12:12
Политика

Зеленский заявил, что в Донбассе есть «единичные выстрелы»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть единичные выстрелы.
RT на русском 08:01
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Игры

New Super Lucky’s Tale доберётся до PS4 и Xbox One уже 18 августа

Игромания.ру 09:31
1
Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу "Российского авторского общества" (РАО) Сергея Федотова к пяти годам колонии общего режима за хищение 762 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 12:31
2
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
1,5K
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
90
Происшествия

Бывший замглавы УФСИН по Петербургу признан виновным в убийстве

Суд присяжных признал бывшего заместителя начальника петербургского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергея Мойсеенко и бизнесмена Игоря Захарова виновными в убийстве, сообщает управление Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу.
Газета.Ru 10:17
7
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В сети некоторая часть пользователей высказалась "против". Хотя количество противников выплат пока гораздо меньше, чем их сторонников.
Уфимские Заметки 05:22
1,1K
Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
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Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
7
Общество

В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничительные меры могут ввести в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
РИА Новости 11:02
15
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Американские астрономы говорят, что небесное тело 2009 PQ1 диаметром 84-190 метров из группы «Аполлонов» максимально приблизится к нам уже пятого августа.
Evo-rus.com 06:27
414
Общество

Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
293
Футбол

«Зенит» предложил ассистентам Семака продлить контракты еще на сезон

«Зенит» предложил ассистентам главного тренера новые контракты до лета 2021 года.
Metaratings 10:26
Путешествия

АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
77
Общество

Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну

"Никакой высадки американцев на Луну не было", - считают 57 процентов россиян. Таков итог последнего опроса ВЦИОМ.
Российская газета 07:34
7
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
72
Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
2
Космос

Антирадиационный щит для космонавтов сделают из чернобыльской плесени

Evo-rus.com 02:33
2
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
90
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
494
Общество

По Москве объявлено экстренное предупреждение из-за ливня с грозами

Газета.Ru 11:12
16
Общество

Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
15
Как работают Яндекс.Новости?
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