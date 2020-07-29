В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.

с чего всё началось

В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

Политика Трамп назвал причину сокращения военного присутствия США в Германии Причиной сокращения численности американских войск в Германии является то, что Берлин тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

Происшествия В Саткинском районе мужчина убил жену на глазах у детей По предварительным данным, семейная пара из Башкирии — мужчина 1988 года рождения и жена 1989 года рождения — везла 2-летнюю и 4-летнюю дочерей в детскую стоматологию.

Футбол Смолов вернулся из «Сельты» в «Локомотив» Российский нападающий Фёдор Смолов вернулся в расположение московского «Локомотива» после завершения арендного соглашения с испанским футбольным клубом «Сельта». 1

Политика Зеленский заявил, что в Донбассе есть «единичные выстрелы» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть единичные выстрелы.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 688

Происшествия Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу "Российского авторского общества" (РАО) Сергея Федотова к пяти годам колонии общего режима за хищение 762 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 2

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,5K

Происшествия Бывший замглавы УФСИН по Петербургу признан виновным в убийстве Суд присяжных признал бывшего заместителя начальника петербургского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергея Мойсеенко и бизнесмена Игоря Захарова виновными в убийстве, сообщает управление Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу. 7

Общество В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса Новые ограничительные меры могут ввести в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. 15

Путешествия АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 77

Шоу-бизнес Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям. 72

Общество Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году. 2