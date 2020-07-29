Коронавирус
РБКВ Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян
В Кремле не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.ТАССвчера в 11:39
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