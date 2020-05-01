Политика
ТК ЗвездаВ Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Ким Чен Ына
Никакой официальной информации о состоянии здоровья главы КНДР Ким Чен Ына в Кремле нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле нет официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости13:18
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Кино
Релиз «Джона Уика 4» перенесли на год
Главным переносом можно назвать «Джона Уика 4» — изначально релиз проекта был назначен на 21 мая 2021 года, однако теперь картина выйдет лишь 27 мая 2022 года.
Игромания.ру 17:42
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
Здоровье
Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи
Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM вчера в 03:39
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Умер актер театра Евгений Федоров
На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
iReactor 05:55
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
Общество
Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина
«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru 11:31
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Киберспорт
NoFear оскорбил игрока в официальном матче
Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.
Dota2.ru 14:31
Кино
Минобороны создало документальный сериал о Великой Отечественной войне
RT на русском 12:03
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Транспорт
Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с третьего мая. Решение принято из-за низкой нагрузки.
Российская газета 19:43
Политика
Эксперт рассказал, что подтолкнуло Эр-Рияд к сокращению нефтедобычи
США и Саудовская Аравия имеют общие интересы, и у президента США Дональда Трампа не было необходимости угрожать наследному принцу Мухаммеду бен Сальману выводом американских войск для сокращения нефтедобычи, считает исследователь в институте Ближнего Востока в Вашингтоне Хасан Мнеймина.
РИА Новости 19:19
Происшествия
Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде
Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
Общество
В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет
«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
Общество
ВОЗ заявила о продлении действия глобального режима ЧС
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что глобальный режим ЧС, введённый из-за коронавируса, остаётся в силе.
RT на русском 12:14
Космос
NASA продолжает переговоры о покупке места на российском «Союзе»
Руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что ведомство продолжает вести переговоры с Роскосмосом о покупке места на корабле "Союз".
Газета.Ru 11:51
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском 10:33
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
Здоровье
В Германии у детей нашли синдром, возможно, связанный с коронавирусом
Врачи обнаружили редкий воспалительный синдром, предположительно, связанный с коронавирусом, у двух детей в Германии, сообщает издание Welt со ссылкой на профессора Университетской клиники Дрездена Раинхарда Бернера.
РИА Новости 10:20
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверяют на коронавирус
Члены кабмина, контактировавшие с Мишустиным, сдают тесты на коронавирус.
ТВ Центр 04:44