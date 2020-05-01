Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Ким Чен Ына

Никакой официальной информации о состоянии здоровья главы КНДР Ким Чен Ына в Кремле нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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У Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына

В Кремле нет официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости13:18

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Кремль заявил об отсутствии информации о здоровье Ким Чен Ына

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Кремль не располагает официальной информацией о здоровье Ким Чен Ына

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Комсомольская правда13:37

У Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына

РИА Новости13:18
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Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

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Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Вести.Ru 19:45
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Кино

Релиз «Джона Уика 4» перенесли на год

Главным переносом можно назвать «Джона Уика 4» — изначально релиз проекта был назначен на 21 мая 2021 года, однако теперь картина выйдет лишь 27 мая 2022 года.
Игромания.ру 17:42
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Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
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Здоровье

Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи

Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
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Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM вчера в 03:39
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
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Шоу-бизнес

Умер актер театра Евгений Федоров

На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
iReactor 05:55
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Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
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Общество

Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина

«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru 11:31
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Киберспорт

NoFear оскорбил игрока в официальном матче

Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.
Dota2.ru 14:31
Кино

Минобороны создало документальный сериал о Великой Отечественной войне

RT на русском 12:03
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Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
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Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
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Транспорт

Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с третьего мая. Решение принято из-за низкой нагрузки.
Российская газета 19:43
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Политика

Эксперт рассказал, что подтолкнуло Эр-Рияд к сокращению нефтедобычи

США и Саудовская Аравия имеют общие интересы, и у президента США Дональда Трампа не было необходимости угрожать наследному принцу Мухаммеду бен Сальману выводом американских войск для сокращения нефтедобычи, считает исследователь в институте Ближнего Востока в Вашингтоне Хасан Мнеймина.
РИА Новости 19:19
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Происшествия

Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде

Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
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Общество

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
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Общество

ВОЗ заявила о продлении действия глобального режима ЧС

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что глобальный режим ЧС, введённый из-за коронавируса, остаётся в силе.
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Космос

NASA продолжает переговоры о покупке места на российском «Союзе»

Руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что ведомство продолжает вести переговоры с Роскосмосом о покупке места на корабле "Союз".
Газета.Ru 11:51
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Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Общество

Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову

RT на русском 10:33
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Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
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Здоровье

В Германии у детей нашли синдром, возможно, связанный с коронавирусом

Врачи обнаружили редкий воспалительный синдром, предположительно, связанный с коронавирусом, у двух детей в Германии, сообщает издание Welt со ссылкой на профессора Университетской клиники Дрездена Раинхарда Бернера.
РИА Новости 10:20
Наука

В семейство электронных приборов превратили биосовместимую пленку

МедиаПоток 03:45
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Политика

Контактировавших с Мишустиным проверяют на коронавирус

Члены кабмина, контактировавшие с Мишустиным, сдают тесты на коронавирус.
ТВ Центр 04:44
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