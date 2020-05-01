В Кремле нет официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Никакой официальной информации о состоянии здоровья главы КНДР Ким Чен Ына в Кремле нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Ким Чен Ына

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