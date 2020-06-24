Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ИзвестияИзвестия

В Кремле состоялся прием прибывших на парад Победы лидеров стран

В Кремле состоялся прием глав государств, прибывших на парад Победы в Москву. Торжественное мероприятие на Красной площади завершилось ранее в среду, 24 июня. Лидеров стран вновь поприветствовал президент России Владимир Путин и поблагодарил их за визит в Москву, несмотря на пандемию коронавируса.В источнике
Подробнее о событии

Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы

Комсомольская правда07:40

Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы

Газета.Ru07:32

Путин поднял тост за будущие победы

Lenta.ru07:12

Путин на приеме для иностранных лидеров поднял тост за ветеранов и будущие победы

ТАСС07:24

Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы

РИА Новости07:22

Путин произнес тост за ветеранов, единение и победы

Вести.Ru07:32

В Кремле состоялся прием прибывших на парад Победы лидеров стран

Известия07:04
Реклама

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
В России пенсии по старости могут быть увеличены
REGNUM02:09
6,2K
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газетавчера в 12:28
100
Реклама

В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым

Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост00:58
101
Реклама
Реклама
Реклама