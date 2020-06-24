В Кремле состоялся прием прибывших на парад Победы лидеров стран
Смотрите также
В России пенсии по старости могут быть увеличены
Лукашенко на Красной площади признался, что приехал «в столицу Родины»
Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов
В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи
США за неделю нарастили добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки
В Москве завершился парад Победы
Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Китай выразил протест в связи с планами США по размещению ракет
США перебазируют в Польшу две тысячи военных
Нововведения ждут российских водителей с 1 июля
Стало известно о финансовых проблемах Ефремова после смертельного ДТП
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Мировые цены на нефть снижаются
В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Онищенко назвал самое безопасное место в мире
Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием Победы
Путин оценил проведение парада Победы в Москве
Путин оценил парад Победы жестом
Путин пообщался с Токаевым перед парадом Победы
В России пенсии по старости могут быть увеличены
Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
В Сети опубликовали базу с данными миллионов пользователей Telegram
В Кремле состоялся прием глав государств, прибывших на парад Победы в Москву. Торжественное мероприятие на Красной площади завершилось ранее в среду, 24 июня. Лидеров стран вновь поприветствовал президент России Владимир Путин и поблагодарил их за визит в Москву, несмотря на пандемию коронавируса.В источнике
Подробнее о событии