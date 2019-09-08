Политика
РЕН ТВВ Кремле сожалеют, что пока не вышли с Японией на решение проблем
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о том, что пока не удалось выйти на решение ряда проблем с Японией. Он отметил, что вопросы двух стран можно решить только основываясь на взаимном доверии.
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В Москве сожалеют, что РФ и Японии пока не могут решить ряд важных проблем - Песков
Интерфакс - Россия07:44
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Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 06 сентября в 08:41
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Памфилова объявила голосование на выборах 8 сентября завершенным
Глава Центризбиркома Элла Памфилова завила, что выборы завершились на всей территории России.
Московский Комсомолец 14:33
Политика
Хаджимба заявил о победе на выборах президента Абхазии
Коммерсантъ 16:46
Космос
Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»
07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
Портал Поиск вчера в 08:58
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика
Зеленский заявил о договоренности с Путиным о прекращении войны
Возможно, официальное заявление еще готовится. Но по словам Владимира Зеленского он договорился о прекращении конфликта на Донбассе.
Аргументы недели вчера в 10:45
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Голландская сторона утверждает, что Цемах выступает ценным свидетелем по делу о сбитом малайзийском "Боинге", поскольку мог быть причастен к сокрытию следов преступления, в частности ему может быть известна судьба установки "Бук", из которой стреляли по самолету.
Ruposters.ru 04:34
Политика
Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области
В Центризбиркоме России заявили, что после подсчета 0,17% протоколов врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 55,56%.
Известия 14:22
Происшествия
На Таймыре обнаружили пропавший в августе вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2, который пропал после вылета 11 августа с базы в поселке Коротчаево в Новом Уренгое, найден на севере Красноярского края.
Российская газета 04:57
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Происшествия
В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом
РИА Новости 14:29
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Футбол
Италия одержала победу над сборной Финляндии
Предупреждения: Жоржиньо 21, Шуллер 57, Доннарумма 71, Араюри 74, Вяйсянен 79 Ранее Армения одержала победу над командой Боснии и Герцеговины.
Soccer.ru 16:39
Политика
Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина
В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.
РБК 14:49
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня 10:58
Общество
В Вашингтоне открыли памятник Иоанну Кронштадтскому
В Вашингтоне в Свято-Иоанно-Предтеченском соборе Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) прошла церемония открытия и освящения памятника Иоанну Кронштадтскому.
РЕН ТВ 15:49
Политика
Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране
«Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.
РБК 14:45
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Гаджеты
Логотип Apple сменит свое привычное расположение в новых iPhone
Логотип компании Apple сменит свое привычное расположение на задних панелях новых смартфонов iPhone.
UfacityNews.ru 15:28
Футбол
Дубль Мхитаряна помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину
Сборная Армении одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru 10:57