В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что преемник Синдзо Абэ на посту премьера Японии продолжит так же развивать отношения между двумя странами.В источнике
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