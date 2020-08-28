В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что преемник Синдзо Абэ на посту премьера Японии продолжит так же развивать отношения между двумя странами.