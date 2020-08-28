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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что преемник Синдзо Абэ на посту премьера Японии продолжит так же развивать отношения между двумя странами.В источнике
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РИА Новости

Кремль сожалеет о решении Абэ покинуть пост премьер-министра Японии

РИА Новости05:31
Интерфакс

В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

Интерфакс05:37
Известия

Кремль прокомментировал отставку Синдзо Абэ

Известия05:33
Российская газета

В Кремле рассказали об ожиданиях от преемника Синдзо Абэ

Российская газета05:42
РБК

Песков сообщил о высокой оценке Путиным рабочих отношений с Абэ

РБК05:30
RT на русском

Абэ выразил сожаление в связи со своей отставкой

RT на русском05:56
ТАСС

Кремль надеется, что новый премьер Японии продолжит развивать отношения Москвы и Токио

ТАСС05:43

Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
РИА Новости06:39
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Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко "поставить на место" Литву соответствуют его линии поведения в сложных условиях, но выглядят неадекватно.
Ruposters.ru10:25

Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
REGNUM00:39
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Дело нижегородского криминального авторитета направлено в суд

«Следствием собраны достаточные доказательства совершения преступлений в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,- говорится в сообщении СК.
Открытый Нижний08:56
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